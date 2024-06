Parmi les favoris au titre, l'Espagne a impressionné pour son premier match à l'Euro en pulvérisant la Croatie (3-0). Devenu plus jeune joueur à participer la compétition, Yamine Lamal a activement contribué à ce succès. Le petit phénomène formé au FC Barcelone est l'une des principales armes de la "Roja" outre-Rhin.

Il fait déjà parler de lui. Révélation de ces derniers mois avec ses 7 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone (et près de 3000 minutes de jeu), Lamine Yamal n'en finit plus d'impressionner. "C'est un jeune garçon avec un talent incroyable. C'est presque un don de Dieu, très peu de joueurs ont ses qualités", a déclaré son sélectionneur Luis De la Fuente. Rien que ça.

Il faut dire que, non content d'intégrer la liste pour cet Euro, l'ailier aux appuis électriques et aux dribbles chaloupés s'est installé comme un titulaire en puissance de l'Espagne. Tout cela, du haut de ses 16 ans. D'ailleurs, il est devenu, contre la Croatie (3-0), le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match dans cette compétition (à 16 ans et 338 jours). Il devance de presque un an celui qui détenait ce record jusqu'ici, le Polonais Kacper Kozlowski (alors âgé de 17 ans et 246 jours). Cet accomplissement historique pourrait en cacher un autre puisqu'il deviendra le plus jeune buteur de l'Euro, s'il parvient à trouver le chemin des filets.

Un premier match à l'Euro brillant

Mais revenons à nos moutons. Avec son compère Nico Williams, Lamine Yamal a redonné des couleurs à une attaque espagnole souvent vue comme très stérile. Désormais, les défenses doivent composer avec deux mobylettes dans les couloirs, ce qui ouvre des espaces dans l'axe et permet aux très techniques milieux de terrain de faire la différence. De quoi en faire une formation radicalement différente de celle qui a buté sur le Maroc (0-0, 3-0 tab) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Et cela s'est vu contre la Croatie, une des meilleures équipes du plateau international de ces dernières années et réputée pour sa solidité défensive, dynamitée pour son entrée en lice (0-3). Une prestation impressionnante à laquelle le Hispano-équatoguinéen a largement contribué : il est le joueur qui a touché le plus grand nombre de ballons dans la surface adverse (6), qui s'est créé le plus grand nombre d'occasions (3). Sa passe décisive pour le premier but international de Dani Carvajal, sa cinquième déjà en sélection (il a également marqué à deux reprises depuis ses débuts avec la Roja, ndlr), est la cerise sur le gâteau de ce match de grande classe. "Je suis très heureux de cette victoire, pour mes débuts à l'Euro", s'est sobrement félicité l'intéressé après le coup de sifflet final, lui qui a emmené ses... devoirs outre-Rhin.

Le successeur de Leo Messi ?

Pur produit de la formation barcelonaise, l'attaquant est considéré comme le meilleur joueur issu de la "Masia" depuis un certain Lionel Messi. "Il n'y a aucun intérêt à être comparé à Lionel Messi ! Lamine Yamal n'en profitera pas, il est différent, mais il y a des moments où il peut ressembler à Messi. Il repique dans l'axe, s'infiltre dans la surface et met le ballon dans la lucarne", commente Xavi, son entraîneur au FC Barcelone (qui sera remplacé par Hans-Dieter Flick la saison prochain). "Sa prise de décision est exceptionnelle. Il n'est pas parfait bien sûr, il a 16 ans... mais la façon dont il fait la différence à un tel âge vous dit déjà quel type de joueur, il est et peut devenir", ajoute l'ancien milieu de terrain, qui évoque un "joueur spécial", "pratiquement un élu".

S'il n'est pas encore un joueur fini, et possède encore une grande marge de progression, il a déjà tous les atouts pour peser au plus haut niveau, pour faire la différence face à n'importe quel type de défense. Ainsi, s'il doit s'améliorer face au but, dans sa finition, il partage déjà la table des plus grands pour ce qui est de la capacité à éliminer son vis-à-vis (en moyenne 3.01 dribbles réussis par 90 minutes, ce qui est mieux que 90% des joueurs à son poste selon le site FBref).

Plus globalement, il est déjà très créatif balle au pied et capable de faire la différence par la passe (il est dans le haut du panier en matière de passes décisives attendues, mais aussi pour ce qui est de la précision des transmissions dans le dernier tiers). Dernier élément, et non des moindres pour un ailier, il ne rechigne pas à accomplir les tâches défensives. Il fait par exemple partie des joueurs offensifs qui réussissent le plus de tacles et d'interceptions. L'Italie, prochain adversaire à se dresser sur la route de l'Espagne, n'a qu'à bien se tenir.