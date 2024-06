Pour sa première participation à l'Euro, la Géorgie a réussi un exploit monumental, mercredi 26 juin, en renversant le Portugal de Cristiano Ronaldo (2-0). Une victoire historique synonyme de qualification en huitièmes de finale pour les hommes de Willy Sagnol, à la tête de la sélection depuis février 2021. Un nouveau chapitre dans cette épopée qui n'a pas fini de s'écrire.

C'est la belle histoire du 1ᵉʳ tour. Sans doute même de l'Euro 2024. Celle qu'on prend un plaisir à voir s'écrire sous nos yeux. Cette histoire, c'est celle de la Géorgie, petit pays de 3,7 millions d'habitants, à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie. Pour sa première participation à une compétition majeure, la sélection des "Croisés", petit Poucet du tournoi, a réussi un exploit aussi incroyable qu'inattendu en arrachant sa qualification pour les huitièmes de finale. Assurément l'une des plus grandes surprises de l'histoire de l'Euro.

Après avoir obtenu son premier point, en tenant en échec la République tchèque (1-1), le week-end dernier, l'équipe coachée par Willy Sagnol, nommé en février 2021, a mis au tapis le Portugal (2-0), déjà qualifié et fortement remanié au coup d'envoi, mercredi 26 juin. En signant sa première victoire dans un Euro, cette ancienne république de l'URSS, bordée à l'ouest par la mer Noire, s'est offert un huitième de finale historique face à un des favoris, l'Espagne, championne du monde 2010 et triple championne d'Europe, dimanche 30 juin (à 21h, en live commenté sur TF1info).

L'union nous rend fort Khvicha Kvaratskhelia, attaquant de l'équipe de Géorgie Géorgie

"Quand vous faites partie des 'petites' équipes, vous savez que vous n'avez rien à perdre. La seule chose que j'ai dite avant la compétition, c'est que peu importe ce qu'il se passe, il ne faut pas avoir de regrets à la fin", a réagi le vice-champion du monde 2006 avec les Bleus en conférence de presse d'après-match. Comme outsider, a-t-il poursuivi, "vous n'avez aucun poids sur vos épaules. C'est dur quand vous êtes la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, vous êtes sous pression parce que les gens attendent que vous gagniez. Ce que nous voulions faire, c'est rendre fière la Géorgie et je pense que c'est ce que nous avons fait".

"Nous sommes entrés dans l'histoire. Personne ne croyait qu'on battrait le Portugal. Nous nous sommes encouragés les uns les autres, nous nous sommes dits que c'était possible", a expliqué son attaquant vedette, Khvicha Kvaratskhelia, désigné homme du match face à la Seleção. "J'avais dit que peu importe qui on affrontait, on entrait sur le terrain pour gagner." "L'union nous rend forts", a assuré "Kvara".

Géorgie-Portugal (2-0) : revivez l'émotion des Géorgiens au coup de sifflet final Source : Rendez-vous sport en Bleu

Un solide assemblage qui s'est construit, pièce après pièce, au cours des trois dernières années. En 2021, au sortir du confinement, alors que rien ne semblait destiner Willy Sagnol à s'asseoir sur son banc, la Géorgie a misé sur l'ex-international tricolore (58 sélections entre 2000 et 2008). "Je n'ai rien en commun avec la Géorgie et quand j'ai appris qu'ils me voulaient, je me suis dit : 'Mais pourquoi la Géorgie ?'. Je ne connaissais pas du tout", admettait-il, en mai dernier, dans un entretien accordé au site de la Fifa.

Inactif depuis cinq ans, après avoir entraîné les U20 français et les Espoirs, l'ancien entraîneur de Bordeaux (2014-2016) s'est finalement laissé convaincre par les arguments de Fédération géorgienne (GFF). Ou plutôt de ses deux principaux dirigeants, deux anciens footballeurs que Willy Sagnol a eu l'occasion d'affronter lorsqu'il évoluait au Bayern Munich (2000-2008). C'est sur la base de ses souvenirs que le président Levan Kobiashvili, passé par Schalke 04, appuyé par son vice-président Aleksandr Iashvili, qui a joué au SC Fribourg, a opté pour le Stéphanois de naissance.

On va se battre jusqu'à la dernière minute Willy Sagnol, sélectionneur de l'équipe de Géorgie

Un choix résolu malgré les débuts compliqués de Willy Sagnol, avec 7 défaites essuyées sur ses 9 premiers matchs. Soutenu par sa direction, le champion de France 2000 avec l'AS Monaco a pu poser les bases du miracle géorgien. Lors des 24 rencontres qui ont suivi, la Géorgie n'a concédé que 5 défaites, bondissant du 89ᵉ au 75ᵉ rang au classement mondial. Une épopée qui n'aurait pas été rendue possible sans la politique de long terme mise en place par la GFF, qui a développé "les infrastructures, les académies".

Ces investissements réfléchis et pensés sur l'avenir ont favorisé l'émergence d'une nouvelle génération de joueurs, autour de Khvicha Kvaratskhelia, la star du Napoli, et de rajeunir l'effectif. Mais le succès n'était pas garanti, loin de là. Pour mettre toutes les chances de son côté, celui qui a soulevé la Ligue des champions en 2021 a choisi d'aller vivre sept mois par an sur place pour s'imprégner des us et coutumes locaux. "Tous mes prédécesseurs partaient au lendemain du rassemblement, moi j'ai vraiment tenu à passer beaucoup de temps là-bas", expliquait-il. Une soif de découvrir et de comprendre qui lui a permis de trouver sa place dans un pays "sans demi-mesure", où les émotions "prennent souvent le pas sur le reste".

La réussite de la Géorgie porte la marque de Willy Sagnol. - RONNY HARTMANN / AFP

Doucement, mais sûrement, la mayonnaise a commencé à prendre. Jusqu'au point culminant : le barrage remporté contre la Grèce (0-0, 4-2 t.a.b), le 26 mars dernier. Un jour marqué d'une pierre blanche qui a changé durablement le destin de la Géorgie. "Les deux, trois semaines qui ont suivi la qualification, on (...) se demand(ait) : 'Est-ce vrai ce qui nous arrive ? Est-ce qu'on a vraiment réussi à se qualifier pour une grande compétition ?'", racontait Willy Sagnol, devenu un héros dans ce petit pays du Caucase. Un qualificatif qu'il a réfuté, assurant avoir "juste fait (son) travail".

Trois mois plus tard, sa Géorgie a fait tomber une autre barrière, en terminant parmi les quatre meilleurs troisièmes de groupes. Un accomplissement pour cette jeune sélection bâtie derrière "Kvara" et autour de l'avant-centre de Metz Georges Mikautadze, actuel meilleur buteur de l'Euro 2024 (3 réalisations), de l'infranchissable gardien Giorgi Mamardashvili et du capitaine Guram Kashia, le plus capé de son histoire (116 sélections). À leurs côtés, on retrouve des joueurs très majoritairement issus de clubs de seconde zone, à l'image de Giorgi Chakvetadze qui évolue à Watford. Des éléments fiables et tournés vers le collectif.

"Notre banc n'est peut-être pas le plus excitant, mais sur le plan de la qualité humaine, de la qualité du groupe, je suis très content", a assuré Willy Sagnol, infiniment fier de ses joueurs qui sont allés "au-delà de toutes les espérances". Désormais, "nous prenons les choses comme elles viennent", a-t-il dit avant de défier l'Espagne au prochain tour, "probablement l'équipe la plus forte" de la phase de poules. "Ce qui est sûr, c'est qu'on va se battre jusqu'à la dernière minute." Pour ne pas voir leur histoire s'arrêter là.