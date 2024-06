L'UEFA a annoncé mercredi la nomination de Clément Turpin en tant qu'arbitre principal d'Allemagne-Écosse. L'officiel français sera assisté de Nicolas Danos et Benjamin Pages. François Letexier et Jérôme Brisard, eux, seront respectivement 4ᵉ arbitre et en charge de l'assistance vidéo (VAR).

Cocorico : le corps arbitral du match de l'ouverture de l'Euro 2024 sera français. L'UEFA a annoncé mercredi que Clément Turpin officierait lors de la rencontre entre l'Allemagne et l'Écosse (14 juin, 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1Info).

Âgé de 42 ans, le natif d'Oullins est très expérimenté puisqu'il compte plus de 500 apparitions en professionnels. Il est déjà apparu en tant qu'arbitre central lors de 48 matchs de Ligue des champions (hors tours de qualification), cinq matchs de Coupe du monde, dont le huitième de finale entre le Brésil et la Corée du Sud en 2022, quatre matchs d'Euro et cinq matchs de Ligue des nations.

À Munich, il sera accompagné de Nicolas Danos et Benjamin Pages (assistants), François Letexier (4e arbitre) et Jérôme Brisard (chargé de l'assistance vidéo (VAR)), précise le site de l'Uefa.

Pour rappel, l'Allemagne, qui accueille la compétition, a été placée dans le groupe A aussi composé de l'Écosse, de la Hongrie et de la Suisse.