Les joueurs et l'encadrement de l'équipe de France sont arrivés ce mercredi à leur camp de base de Paderborn, en Allemagne. À quelques joueurs de l'entrée en lice des Bleus dans l'Euro, Kinglsey Coman est revenu sur la (très) bonne ambiance actuelle au sein du groupe tricolore.

Le groupe vit bien comme on dit. Alors que l'équipe de France peaufine sa préparation à l'Euro, à quelques jours de son entrée en lice contre l'Autriche (17 juin, 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1Info), Kingsley Coman s'est réjoui de la bonne ambiance qui règne actuellement dans le vestiaire tricolore. "Le groupe est confiant, apaisé. Il rigole beaucoup. Il y a une superbe ambiance au quotidien", assure-t-il en conférence de presse, depuis Paderborn. "On est vraiment prêts à se battre les uns pour les autres. Tout le monde a confiance en son partenaire", assure encore l'ailier du Bayern Munich. "Je pense qu'en termes de groupe et d'affinités, on est au top de ce qu'on peut faire. L'important, c'est de surfer sur cette vague, prend tout le positif et espérer de bons résultats", espère-t-il.

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a également répondu avec un grand sourire aux questions portant sur la concurrence à droite en sélection. "On a une concurrence saine. On est tous très amis. On sait qu'on aura un rôle au début de la compétition, qui peut évoluer par la suite", lance-t-il. "On s'amuse entre nous. On donne toujours le maximum. L'important, c'est de savoir son rôle, faire le maximum et ne pas avoir d'états d'âme", conclut-il, alors qu'il est en ballotage avec des joueurs comme Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola.

Pour rappel, les Français figurent dans le groupe D de cet Euro, lors duquel ils affronteront l'Autriche, Les Pays-Bas et la Pologne.