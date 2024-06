Alors qu'elle affronte la Pologne, mardi 25 juin, l'équipe de France peut déjà assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro dès lundi soir. Les Bleus finiront a minima parmi les quatre meilleurs troisièmes du premier tour, si l'Albanie ne signe pas une victoire historique contre l'Espagne.

Supportrices et supporters des Bleus, rassurez-vous : sauf scénario improbable, les hommes de Didier Deschamps seront déjà qualifiés au coup d'envoi de France-Pologne, mardi 25 juin (à 18h, en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info). Une qualification pour les huitièmes de finale qu'ils pourraient fêter devant leur écran de télévision, lundi soir, sous les coups de 23h, après les rencontres de la troisième et dernière journée du Groupe B.

C'est en tout cas plus que crédible. Avec 4 unités au compteur après deux matchs, les partenaires de Kylian Mbappé, attendu comme titulaire, huit jours après sa fracture du nez, occupent actuellement la deuxième place de la poule D, à égalité avec les Pays-Bas, qui affronteront dans le même temps l'Autriche. Un capital de points qui pourrait assurer a minima aux vice-champions du monde une place parmi les quatre meilleurs troisièmes des six groupes.

Il ne faut pas que l'Albanie gagne

Coup de bol pour les Bleus : on pourrait connaître, dès ce lundi soir, deux troisièmes qui finiront la phase de poules avec moins de quatre points. On en compte déjà un avec la Hongrie, qui a terminé troisième du Groupe A grâce à sa victoire arrachée contre l'Écosse (0-1) au bout du temps additionnel. Avec 3 points, les Magyars ne peuvent contester à la France une des quatre places mises en jeu.

Pour le deuxième troisième à moins de quatre points, il y a de grandes chances qu'on le découvre dans la poule B, qualifiée en amont de l'Euro 2024 de "groupe de la mort". Dans cette poule, seule l'Espagne est déjà qualifiée et assurée de terminer première. Si, logiquement, tout le monde aura les yeux rivés sur le choc Croatie-Italie (à 21h, en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), l'équipe de France, elle, gardera sans doute un œil sur Albanie-Espagne. Et pour cause : sauf victoire historique des Albanais, les Tricolores valideront leur ticket pour la phase à élimination directe.

Tout simplement parce que le troisième du Groupe B ne pourra compter plus de 3 points. Et ce, quel que soit le résultat de Croatie-Italie. Les Croates boucleraient cette phase avec 1, 2 ou 4 points, les Italiens avec 3, 4 ou 6 points selon qu'ils perdent, fassent nul ou gagnent. Avec une défaite ou un nul, l'Albanie, elle, finirait avec 1 ou 2 points.

Nul doute toutefois que les partenaires d'Antoine Griezmann ne se contenteront pas de cette qualification par la petite porte, si elle est acquise avant France-Pologne. "J'ai prévu de faire jouer une équipe pour chercher la qualification, et la meilleure place possible", a déjà prévenu Didier Deschamps au micro de Téléfoot. Finir en tête de leur poule éviterait aux Bleus de croiser l'Allemagne, l'Espagne ou le Portugal, trois des favoris au sacre, avant une éventuelle finale.