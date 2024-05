Euro 2024 : on a imaginé la liste des Bleus que Didier Deschamps pourrait sélectionner

Didier Deschamps dévoilera sa liste pour l'Euro 2024 en Allemagne le jeudi 16 mai dans le 20H de TF1. Le sélectionneur tricolore pourra sélectionner de 23 à 26 joueurs. Pour l'occasion, TF1info s'est prêté au jeu des pronostics.

Qui sera du voyage ? À quelques jours de la révélation de la liste de Didier Deschamps, le 16 mai, en direct dans le 20H de TF1, les spéculations vont bon train au sujet de la composition du groupe de l’équipe de France qui se rendra en Allemagne pour disputer l'Euro 2024 (14 juin-14 juillet). Le sélectionneur tricolore pourra choisir d’emmener 23 à 26 joueurs, au maximum, pour disputer la compétition. Avant l’annonce officielle de "DD", TF1info s’est prêté au jeu des pronostics, en partant du principe d’une liste élargie.

Si Maignan est là, tout va

Peut-être le poste sur lequel la hiérarchie et les garanties sont les plus sûres. Depuis la retraite internationale d’Hugo Lloris, Mike Maignan (AC Milan) est désormais le numéro 1 de l’équipe de France. Dans son nouveau rôle, le portier a déjà sorti quelques prestations XXL (réception des Pays-Bas, déplacement en Irlande…). Sa récente blessure à l’adducteur pourrait-elle remettre en cause sa présence ? Pas pour le moment, même s’il a encore été ménagé cette semaine en championnat par son entraîneur Stefano Pioli.

Derrière lui, aucun changement ne devrait intervenir. Brice Samba (Lens) resterait numéro 2, tandis qu’Alphonse Areola (West Ham) conserverait le rôle de troisième gardien. En cas de forfait de l’un ou de l’autre, Didier Deschamps se tournerait probablement vers Alban Lafont (Nantes), déjà appelé en Bleu, voire Lucas Chevalier (Lille), auteur d’une belle saison.

Le forfait de L. Hernandez rebat les cartes

En défense, Didier Deschamps a multiplié les essais depuis la Coupe du monde 2022 et la fin de carrière internationale de Raphaël Varane. Dayot Upamecano (Bayern Munich) est bien parti pour tenir le côté gauche de la charnière centrale. À ses côtés, Ibrahima Konaté (Liverpool) et Benjamin Pavard (Inter Milan), souvent repositionné en défense centrale comme il le préfère, devraient se disputer la place dans l’axe droit. Malgré tout, le forfait de Lucas Hernandez (PSG), gravement blessé au genou, laisse de la place dans le secteur. William Saliba (Arsenal), auteur d’une très bonne saison, sera aussi, selon toute vraisemblance, dans le groupe.

Théo Hernandez (AC Milan) sera également de la partie pour occuper le couloir gauche, quand, de l’autre côté, la présence de Jules Koundé (FC Barcelone) ne fait non plus guère de doute. Pour les suppléer, Jonathan Clauss (Marseille), de nouveau appelé ces derniers mois, possède de bonnes chances d’être dans le groupe. À gauche, Ferland Mendy (Real Madrid) et Lucas Digne (Aston Villa) ont tous les deux une carte à jouer, avec un avantage pour le Villan, apprécié de Deschamps.

Dans le cas d’une liste à 26 joueurs, deux places seront encore à remplir. Jean-Clair Todibo (Nice), malgré une saison en dents de scie, ou surtout Axel Disasi (Chelsea), pourraient en profiter. Déjà appelé, Wesley Fofana (Chelsea) sera trop court après sa grave blessure et Leny Yoro (Lille), peut-être encore un peu juste pour une première sélection en A.

Le retour de Tchouaméni espéré

Pour affronter les meilleures sélections européennes, Didier Deschamps comptera une nouvelle fois sur Antoine Griezmann (Atlético Madrid). Cadre des Bleus depuis 2014, l’attaquant a été replacé un cran en dessous en équipe de France par le champion du monde 1998. Avec succès : ce nouveau rôle tactique avait perturbé la plupart des équipes adverses lors de la dernière Coupe du Monde. Adrien Rabiot (Juventus Turin), lui aussi expérimenté, sera là également.

À leurs côtés, une interrogation demeure : Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) sera-t-il du voyage ? Une fracture du pied, contractée il y a quelques jours, rend sa présence à l’Euro plutôt incertaine, lui qui était devenu un homme fort du groupe bleu depuis la compétition planétaire au Qatar. Dans l’entrejeu, d’autres possibilités existent toutefois : son coéquipier Eduardo Camavinga (Real Madrid), en forme, et Youssouf Fofana (Monaco), qui a marqué des points lors des derniers rassemblements, offrent des solutions intéressantes.

Pour compléter la sélection, le jeune Warren Zaïre-Emery (PSG), 18 ans et lancé en Bleu contre Gibraltar l’automne dernier, devrait connaître sa première grande compétition internationale outre-Rhin. Son profil créatif peut constituer un avantage en cours de match. Enfin, la dernière place pourrait revenir à Matteo Guendouzi (Lazio Rome) ou Jordan Veretout (Marseille), voire à Khéphren Thuram (Nice). Le premier semble disposer d’une courte longueur d’avance.

L'interrogation Kolo Muani... et la surprise Barcola ?

Au sein d’une attaque très concurrentielle, certains choix paraissent évidents pour Didier Deschamps. Kylian Mbappé (PSG), Olivier Giroud (AC Milan) ou Ousmane Dembélé (PSG) seront pour sûr à l’Euro. Pour suppléer cette armada offensive, Marcus Thuram (Inter Milan), auteur d’une bonne première saison en Italie, reste très bien placé. Kingsley Coman (Bayern Munich), en manque de rythme à cause d’une blessure aux adducteurs, devrait également revenir à temps pour l’Euro. Sa percussion pourrait faire du bien aux Bleus face à des blocs bas.

La hiérarchie est moins claire pour les deux derniers joueurs à sélectionner. Randal Kolo Muani (PSG), dans le dur cette année, a toujours conservé la confiance de Didier Deschamps ces derniers mois. Lui la renouvèlera-t-il une nouvelle fois ? Il est tentant de prendre le pari. L’ultime ticket pour l’Euro sera pour sa part disputé. Christopher Nkunku (Chelsea), Moussa Diaby (Aston Villa) ou Bradley Barcola (PSG) peuvent en rêver. La surprise de la liste pourrait ainsi venir de l’ancien Lyonnais, jamais appelé en Bleu, mais très performant à Paris : on y croit !

La liste probable des 26 Bleus

Gardiens (3) : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (Milan AC), Brice Samba (Lens).

Défenseurs (9) : Jonathan Clauss (OM), Lucas Digne (Aston Villa), Axel Disasi (Chelsea), Théo Hernandez (Milan AC), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Inter Milan), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux (7) : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Mattéo Guendouzi (Lazio Rome), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG).

Attaquants (7) : Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (PSG), Olivier Giroud (Milan AC), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappé (PSG).