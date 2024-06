En sévère crise depuis plusieurs années, et très loin de ses standards, l'Allemagne a retrouvé des couleurs depuis l'arrivée de Julian Nagelsmann à son chevet. Surfant sur une dynamique enfin positive, la Mannschaft veut profiter de cet Euro à domicile pour, enfin, retrouver le haut de l'affiche. Cela tombe bien, l'Observatoire du football CIES en fait un de ses favoris pour la compétition.

L'Allemagne de retour dans la cour des grands ? Subissant l'émergence (ou le retour) de certaines nations au plus haut niveau, et un certain trou générationnel, les quadruples champions du monde ont subi désillusions sur désillusions ces dernières années. Leur qualification directe pour l'Euro du fait de leur statut de pays hôte n'a pas empêché les coéquipiers de Manuel Neuer de subir plusieurs revers cuisants, parfois même humiliants, au cours d'une année 2023 difficile (3 petites victoires en 11 matchs). On se rappelle ces revers contre la Pologne (0-1), la Colombie (0-2) et la Turquie (2-3) et ce naufrage contre le Japon (1-4).

Mais depuis la nomination de Julian Nagelsmann, le Nationalelf ("Onze national" en français, appelation qui remplace la Mannschaft) a trouvé un second souffle. Elle est invaincue depuis quatre rencontres, avec notamment deux victoires convaincantes contre la France (2-0) et contre les Pays-Bas (2-1). Au point que l’Observatoire du football CIES la place parmi ses favoris au titre continental, devant son public. Dans sa 468ᵉ Lettre hebdomadaire, l'institut a pris en compte plusieurs critères comme la compétitivité des effectifs, "calculée à partir d’un indice pondérant les minutes disputées par les sélectionnés lors de la dernière année par le niveau sportif de leurs rencontres", l'âge ou encore la taille des joueurs. Il en ressort que l'Allemagne totalise 82.9 points, soit plus que l'Espagne (82.4), la France (82.2) et l'Angleterre (81.1).

Des choix forts pour redonner de l'allant

Au-delà de ces calculs complexes, et même du seul prisme des résultats, les Allemands ont retrouvé plus de stabilité dans le jeu. Malgré la difficulté d'imprimer sa patte en sélection, Julian Nagelsmann commence véritablement à remodeler l'équipe. Une évolution sur le plan collectif, avec un pressing plus inspiré et une solidité défensive retrouvée (2 buts encaissés sur les 4 derniers matchs), qui est d'abord passée par des décisions individuelles. Il a ainsi commencé par faire des choix d'hommes forts, en écartant plusieurs cadres (Mats Hummels, Leon Goretzka en tête) et en rappelant le vétéran Toni Kroos (109 sélections, 17 buts), qui a totalement changé le visage de l'entrejeu grâce à sa technique, sa qualité de passe et à son expérience. La meilleure preuve de cet impact est le délice d'ouverture qu'il a adressé à Florian Wirtz dès le coup d'envoi du dernier duel contre les Bleus.

Il a trouvé son système, la manière dont il veut jouer Philipp Lahm

Le technicien allemand a aussi injecté de la fraîcheur à son groupe en sélectionnant les jeunes Aleksandar Pavlović (20 ans) et Maximilian Beier (21 ans) mais aussi en s'appuyant sur des joueurs de Bundesliga (le championnat local, ndlr) chevronnés, à l'instar de Chris Führich (26 ans) Deniz Undav (27 ans) Maximilian Mittelstädt (27 ans) ou encore Robin Koch (27 ans). "Il semble qu'il ait maintenant pris les bonnes décisions. Il a trouvé son système, la manière dont il veut jouer. Les joueurs doivent encore se trouver un peu mieux et jouer encore plus souvent ensemble", commente la légende Philipp Lahm, patron de l'organisation de l'Euro-2024, auprès de l'AFP.

Cette nouvelle formule permet à l'Allemagne de rêver un grand parcours à l'Euro 2024 et de renouer avec sa gloire d'antan devant ses fans. Il y a, en plus, une véritable faim de victoire après toutes ces années de disette et un fort esprit de revanche après les désillusions des trois dernières grandes compétitions (élimination dès les huitièmes de finale de l'Euro 2020, et dès les poules lors des Mondiaux 2018 et 2022). "Avec l'énergie des supporters, l'équipe a des chances de réussir", assure Philipp Lahm.

Quoi qu'il en soit, l'idée est de profiter de ce grand rendez-vous est de retrouver une spirale de résultat positive. De reproduire le déclic du "Sommermärchen" de 2006, cette Coupe du monde à la maison qui avait permis aux Allemands d'atteindre le dernier carré malgré des résultats catastrophiques en amont du tournoi.