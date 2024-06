Encore en manque de réussite devant le but, l'équipe de France n'a pu faire mieux qu'un match nul contre la Pologne (1-1), ce mardi. Le retour dans le onze de Kylian Mbappé n'y a rien changé : les Bleus ont toujours autant de mal à mettre le ballon au fond des filets.

Comme s'ils avaient perdu la recette pour trouver le chemin du but. À l'instar de leurs deux premières rencontres dans cet Euro, les joueurs de l'équipe de France ont manqué d'inspiration sur le plan offensif. Pourtant confrontés à une Pologne déjà éliminée de la compétition avant même le coup d'envoi, ils n'ont pu faire mieux qu'un match nul sans saveur (1-1), synonyme de deuxième place du groupe D.

Très attendu, le retour du capitaine Kylian Mbappé, masqué, n'a pas eu totalement l'effet escompté. Longtemps en manque de réussite devant l'excellent Łukasz Skorupski, finalement nommé homme du match, il a symbolisé l'incapacité des Bleus à se montrer tueurs dans la surface de réparation adverse. Actif, le futur joueur du Real Madrid a ainsi perdu plusieurs duels contre le portier adverse, quand il n'a manqué pas la cible.

Il a fini par trouver la faille et donner l'avantage à ses partenaires... mais sur un penalty obtenu après une chevauchée en solitaire sur son aile d'Ousmane Dembélé. Cela étant, il faut souligner qu'il n'a pas tremblé au moment de prendre le gardien adverse à contrepied. Un geste important qui lui a permis de mettre fin à sa disette à l'Euro, lui qui avait disputé cinq matchs sans trouver le chemin des filets malgré des occasions à la pelle.

49 tirs, 2 buts

Mais l'essentiel, ou plutôt l'inquiétude, est ailleurs pour l'équipe de France. Depuis le début du tournoi, les chiffres sont faméliques : deux buts marqués en trois matchs, et aucun dans le jeu. Contre l'Autriche, les Tricolores ont reçu l'aide de Maximilian Wöber puis, on l'a dit, contre la Pologne, Kylian Mbappé a dû attendre son penalty pour faire la différence. Ce n'est pourtant pas faute de s'être procuré des opportunités. Mais les joueurs de Didier Deschamps, qui n terminent pas à la première place de leur groupe pour la première fois depuis l'arrivée du sélectionneur, ont surtout gâché dans les grandes largeurs. Entre imprécisions et interventions décisives des derniers remparts adverses... ils ont confirmé lors de leur dernier match du premier tour toutes les interrogations suscitées par les deux premiers. Les chiffres sont édifiants : 49 tirs, 2 petits buts. Les comptes n'y sont pas.

Il y a une autre compétition qui va arriver Eduardo Camavinga

Ce bilan collectif en demi-teinte est aussi liée à des individualités en difficulté. Tous les attaquants, de Griezmann à Dembélé en passant par Mbappé, Thuram et Giroud, semblent en dessous de leur rendement habituel, certainement essorés par leur longue saison dans leurs clubs respectifs. Titularisé pour la première fois ce mardi, Bradley Barcola a semé de belles promesses, sans réussir à résoudre le casse-tête de la dernière passe ou de la finition du côté des joueurs au coq. Mais "j'ai entièrement confiance en nos attaquants. Parce qu'on a besoin d'eux, ils ont toujours été présents. Il y a une autre compétition qui va arriver", a assuré Eduardo Camavinga.

Point positif auquel les Bleus peuvent se raccrocher, le volume d'occasions créé est plus que satisfaisant, avec 4,6 buts attendus en trois rencontres. À titre de comparaison, la production est peu ou prou équivalente à celle de l'Allemagne qui a déjà marqué huit fois. Il est donc davantage question de manque de confiance dans le dernier geste, presque de guigne. "On aurait pu mieux faire en efficacité", a reconnu le sélectionneur français au micro de BeIN Sports. "Je m'inquiéterais si on n'avait pas d'occasions. On a fait ce qu'il fallait pour les mettre hors de positions et se créer des occasions. [...] Jusqu'à maintenant, on a une moyenne à chaque match qui est plutôt élevée", a-t-il ajouté.

Or, on le sait, la réussite offensive est l'un des facteurs les plus volatiles dans le football, susceptible de tourner le plus vite. "Il y a le facteur chance qui doit basculer de notre côté, c'est tout", a estimé le milieu Youssouf Fofana. Reste à espérer pour les coéquipiers de N'Golo Kanté que l'arrivée des matchs à élimination directe marque un tournant, un peu comme l'avait été l'Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018. Avec la suite que l'on connaît.