L'Allemagne a idéalement lancé "son" Euro en étrillant l'Écosse (5-1), vendredi, à Munich. L'ensemble du groupe a prouvé qu'il était prêt. Buteur après son entrée en cours de match, l'attaquant Niclas Füllkrug s'est particulièrement distingué dans son rôle de "supersub".

L'Allemagne ne pouvait pas rêver meilleure entrée. En crise de résultats depuis plusieurs années, les coéquipiers de l'inusable Thomas Müller s'avançaient avec leur lot de doutes et d'interrogations au moment d'entamer l'Euro 2024, devant leur public. Des incertitudes balayées d'entrée après une large, et convaincante, victoire contre l'Écosse (5-1). Si ce succès demande confirmation contre une adversité plus relevée – le duel contre la Hongrie ce mercredi (18h) devrait donner de premières indications sur le niveau réel de cette équipe -, il a permis d'envoyer un message à tous les prétendants à la victoire. Il a surtout eu le mérite de conforter l'organisation et les choix de Julian Nagelsmann, qui semble avoir trouvé son équipe type depuis le mois de mars, avec à la clé une série en cours de cinq matchs sans défaite.

Dans cette configuration, avec des rôles clairs pour chacun, les remplaçants ont clairement leur carte à jouer. "On aura besoin de chaque joueur", a ainsi expliqué Manuel Neuer lundi en conférence de presse. Sous-entendu, les titulaires épuisent leurs vis-à-vis, mettent l'équipe sur de bons rails, et les remplaçants terminent le travail en apportant toute leur énergie et des qualités différentes. "Quand on est sur le banc, il y a toujours cette envie de jouer", confirme l'appelé de dernière minute, Emre Can.

12 buts en 17 sélections

Et parmi ces joueurs qui ne foulent pas la pelouse dès le coup d'envoi, Niclas Füllkrug ressemble clairement au joker de luxe. L'atypique avant-centre de 31 ans, qui s'est révélé sur le tard au Werder Brême après avoir fait une majorité de sa carrière en deuxième division, a montré toutes ses qualités contre l'Écosse.

Entré en jeu à la 63ᵉ minute au relais d'un Kai Havertz qui a retrouvé toute sa superbe, "Fülle" (la profusion, en allemand) - l'un de ses surnoms avec "Lücke" (l'espace, en référence à ses dents du bonheur) - a apporté toute sa hargne dans les duels, sa qualité dans le jeu aérien et son sens du but. Il ne lui a fallu que cinq minutes pour tromper le portier adverse d'une frappe flashée à 110 km/h. Son 12ᵉ but en 17 sélections. Il a même cru récidiver quelques instants plus tard mais la VAR l'a finalement privé d'un doublé express en raison d'une position de hors-jeu.

J'ai prouvé que je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour faire la différence Niclas Füllkrug

Les futurs adversaires de l'Allemagne sont prévenus : il ne faudra pas lui laisser le moindre espace dans ce tournoi, sous peine d'être immédiatement punis. "C'est assez rare que les onze qui ont été alignés pour le premier match soient les mêmes qui fassent l'ensemble du tournoi. J'ai prouvé que je n'ai pas besoin de beaucoup de temps (pour faire la différence) lorsque je rentre dans un match", souligne le principal intéressé. Le natif de Hanovre est en pleine confiance, lui qui sort d'une grosse saison du côté du Borussia Dortmund. Le droitier a marqué 16 buts et délivré 10 passes décisives en 46 matchs (et plus de 3500 minutes) toutes compétitions confondues. Surtout, il a largement contribué au parcours épique du BVB en C1 en se fendant de deux réalisations décisives contre l'Atlético de Madrid, en quarts de finale, et contre le PSG, en demies.

Allemagne - Ecosse : voir le but MONUMENTAL de Niclas Füllkrug Source : Football - EURO

Selon le site spécialisé FBref, l'ensemble de ses statistiques lors du dernier exercice évoque un attaquant complet, capable de peser sur les défenses adverses (il figure dans les joueurs à son poste qui remportent le plus de duels aériens par 90 minutes) et de faire la différence par la passe ou grâce à sa qualité de frappe. Ce volume entraîne toutefois, il est vrai, un peu de déchet, avec un nombre de balles perdues, de contrôles manqués ou de passes ratées au-dessus de la moyenne.

Mais la balance penche, in fine, largement du côté positif. Et son apport sera clé pour espérer aller loin dans la compétition côté allemand, d'autant que l'on sait que ce genre de tournoi se gagne souvent à 15 ou 18, et pas simplement à 11. Dès le match contre la Hongrie, avec des températures estivales attendues (au-dessus de 25 degrés), die Nationalelf ("le onze national", en français) pourrait avoir besoin de son "supersub".