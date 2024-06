Deuxième du groupe D, l'équipe de France affrontera la Belgique en huitièmes de finale de l'Euro, lundi 1ᵉʳ juillet (18h sur TF1, TF1+ et TF1info). Les Bleus pourront se rappeler au bon souvenir de leurs dernières confrontations, dont la demi-finale triomphante du Mondial 2018.

Comme un air de déjà-vu. Deuxième du groupe D depuis son nul décevant face à la Pologne (1-1), l'équipe de France attendait ce mercredi le nom de son adversaire en huitièmes de finale. Il s'agit de la Belgique, accrochée par l'Ukraine (0-0) et deuxième du groupe E. Un duel entre voisins (lundi 1ᵉʳ juillet à 18h sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info) pour une place en quarts de finale... qui rappelle de bons souvenirs aux hommes de Didier Deschamps.

La tête d'Umtiti en 2018...

Souvenez-vous, en 2018, Belges et Français s'étaient déjà affrontés en demi-finale de la Coupe du monde, en Russie. Les Bleus s'étaient imposés sur la plus petite des marges (1-0) grâce à une tête de Samuel Umtiti, à l'issue d'un match qui avait laissé de gros regrets aux Diables rouges. Et pour cause, les Belges avaient largement dominé le tableau des statistiques, à commencer par la possession de balle (60% contre 40% pour la France) et le nombre de passes réussies (630 contre 342).

Face aux micros, à la fin de la rencontre, les Belges n'avaient d'ailleurs pas caché leur frustration. À commencer par Thibaut Courtois, dont les supporters français s'étaient ensuite amusés de son "seum". "La France n'a joué à rien, a joué à défendre avec onze joueurs à 40 mètres de leur but", avait pesté le portier belge auprès de la RTBF. "On a perdu contre une équipe qui ne joue à rien, qui défend. C'est le foot, chacun joue avec ses qualités. Mais c'est dommage pour le foot qu'aujourd'hui la Belgique n'ait pas gagné."

...avant la "remontada" de 2021

Depuis, les deux équipes ont bien changé. Thibaut Courtois n'est plus là, Samuel Umtiti non plus. Parmi les 25 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, seuls sept étaient de la partie en 2018. Ils étaient un peu plus en octobre 2021, lors de la demi-finale de Ligue des Nations. En Italie, la Belgique avait eu l'occasion de prendre sa revanche sur la France pour une place en finale de la deuxième édition de cette compétition. Cela avait d'ailleurs bien démarré : à la pause, les Diables rouges étaient bien partis pour écarter les Bleus (2-0).

C'était sans compter la réaction des Tricolores. Peu après l'heure de jeu, Karim Benzema sonnait la révolte (2-1, 62') suivi par Kylian Mbappé sur penalty (2-2, 69'). Au bout du suspense, c'est Théo Hernandez, sur une lourde frappe, qui coulait définitivement la Belgique (2-3, 90') et asseyait un peu plus la domination française sur les Belges. Une "remontada" spectaculaire, qui laissait (encore) des regrets aux Diables rouges. "La seconde période s'est jouée sur les émotions", déclarait le sélectionneur belge du moment, Roberto Martinez. "On a arrêté de jouer. On sentait, je pense, une responsabilité vis-à-vis de nos supporters. Le paramètre émotionnel a été trop grand."

Depuis, Français et Belges ne se sont pas recroisés. Presque une anomalie : la Belgique est l'adversaire que la France a le plus souvent affronté dans son histoire. Le bilan est légèrement à l'avantage des Diables rouges, avec 30 succès, contre 25 pour les Français. Reste que dans les grandes compétitions, le total est complètement inversé. D'après Opta, les Bleus ont remporté leurs quatre matchs face à la Belgique en Coupe du monde comme en Euro.

Mais que le perdant de ce huitième de finale se rassure. Comme ces deux équipes ne se quittent jamais, il aura l'occasion de (déjà) prendre sa revanche à l'automne, lors de la phase de poules de Ligue des Nations. Ce sera à Lyon, le 9 septembre prochain, puis à Bruxelles, le 14 octobre. D'ici là, l'une de ces deux sélections aura (au moins) joué un quart de finale d'Euro.