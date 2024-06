À quatre jours de leurs retrouvailles, lundi 1ᵉʳ juillet, en huitièmes de finale de l'Euro, les Bleus ont assuré ne pas sous-estimer leurs voisins belges. Néanmoins, William Saliba et Dayot Upamecano ont rappelé, devant la presse, jeudi 27 juin, que l'équipe de France "n'a peur de personne" dans ce tournoi.

"On n'a pas peur de la Belgique, on n'a peur de personne." À quatre jours de leur huitième de finale, lundi 1er juillet (à 18h, en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), les Bleus montrent les muscles. Sortis sans élan ni certitudes de leur groupe, un peu comme les "Diables rouges", qui ont eux aussi terminé deuxièmes de leur poule après leur triste nul contre l'Ukraine (0-0), les vice-champions du monde s'avancent vers ce duel fratricide, avec beaucoup humilité mais une ambition assumée.

"C'est une nouvelle compétition qui va commencer. Belgique-France, c'est toujours un choc. On sera au rendez-vous. On est prêts à gagner, on n'a pas le choix, si on perd on rentre chez nous", a assuré William Saliba, de passage en conférence de presse, jeudi 27 juin, au lendemain du jour de repos en famille accordé par Didier Deschamps.

"On sait que ça ne va pas être facile, c'est une équipe très bonne avec de très grands joueurs. On ne va pas les prendre de haut, on va tout donner pour se qualifier", a promis le défenseur d'Arsenal, réfutant toute arrogance mal placée des Bleus, alors que se profilent leurs brûlantes retrouvailles.

Des retrouvailles pleines d'amertume, trois ans après la victoire renversante de l'équipe de France (3-2) en demi-finales de la Ligue des nations. Mais surtout six ans après la défaite des Belges en demi-finale du Mondial 2018 (1-0), un revers qu'ils n'ont jamais vraiment digéré. Pas plus que les moqueries qui en avaient découlé, joueurs et supporters tricolores moquant le "seum" des partenaires d'Eden Hazard. "On les a beaucoup battus", a souligné Dayot Upamecano, qui a succédé à William Saliba sur l'estrade. "C'est un autre match. Ils vont avoir envie de nous battre."

Mais face à cette Belgique, qui n'a certes "pas joué son meilleur football" jusqu'ici, et aura sans doute à cœur de se racheter, les Tricolores voudront aussi "mieux faire". "On n'est pas malades. (...) On va jouer un gros match lundi. Il faudra prouver qu'on mérite d'être là et d'aller jusqu'au bout", a lancé William Saliba. "Pour aller loin", a renchéri Dayot Upamecano, "il faudra être tous ensemble."