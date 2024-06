Les affiches des huitièmes de finale se révèlent l'une après l'autre, alors que s'achève la phase de poules. Huit des 16 qualifiés sont d'ores et déjà connus. Matchs, dates, heures de retransmission... TF1info vous propose le programme actualisé du prochain tour.

Le tableau de la phase à élimination directe commence à se dessiner. Huit des 16 sélections qui vont accéder aux huitièmes de finale sont d'ores et déjà connues. Assurés de finir en tête de leur groupe, l'Allemagne, le pays hôte, l'Espagne et le Portugal ont été rejointes par la Suisse et l'Italie, tenante du titre, qui se sont classées deuxièmes de leur poule respective. L'Angleterre, les Pays-Bas et la France sont aussi qualifiés, mais leur place finale sera déterminée en fonction de leur résultat lors du troisième et dernier match.

Les 16 qualifiés de la phase de groupes en temps réel :

Groupe A : Allemagne (1ᵉʳ), Suisse (2ᵉ)

Groupe B : Espagne (1ᵉʳ), Italie (2ᵉ)

Groupe C : Angleterre

Groupe D : Pays-Bas, France

Groupe E :

Groupe F : Portugal (1ᵉʳ)

Le programme complet des huitièmes de finale

Samedi 29 juin

18h : Suisse-Italie (Olympiastadion, Berlin) en direct sur beIN SPORTS 1

21h : Allemagne - 2ᵉ Poule C (Signal Iduna Park, Dortmund) en direct sur beIN SPORTS 1

Dimanche 30 juin

18h : 1ᵉʳ Poule C - 3ᵉ Poule D, E ou F (Veltins-Arena, Gelsenkirchen) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Espagne - 3ᵉ Poule A, D, E ou F (RheinEnergieStadion, Cologne) en direct sur TF1, TF1+, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

Lundi 1ᵉʳ juillet

18h : 2ᵉ Poule D - 2ᵉ Poule E (Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf) en direct sur TF1, TF1+, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Portugal - 3ᵉ Poule A, B ou C (Deutsche Bank Park, Francfort) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

Mardi 2 juillet

18h : 1ᵉʳ Poule E - 3ᵉ Groupe A, B, C ou D (Allianz Arena, Munich) en direct sur beIN SPORTS 1

21h : 1ᵉʳ Poule D - 2ᵉ Poule F (Red Bull Arena, Leipzig) en direct sur TF1, TF1+, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info