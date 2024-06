Habitués des épopées dans les grandes compétitions, les Pays-Bas espèrent créer la surprise dans cet Euro 2024, et pourquoi pas soulever le trophée. Mais rêver en grand, les "Oranje" auront besoin d'un Memphis Depay à son meilleur niveau, lui qui a si souvent porté la sélection sur ses épaules ces dernières années.

"Les Pays-Bas restent une grande nation du football". Malgré des résultats décevants ces dernières années, le sélectionneur français Didier Deschamps se méfie d'une équipe qui a si souvent su se transcender dans les grandes compétitions internationales. Encore une fois pas vraiment comptés par les favoris de cet Euro 2024, les joueurs de Ronald Koeman veulent déjouer les pronostics et rêver en grand en Allemagne, terre du seul succès continental de leur histoire (1988). Ils sont toutefois bien conscients qu'une campagne réussie passera par un grand Memphis Depay, véritable baromètre de la sélection ces dernières années.

L'ancien joueur de l'OL a connu une dernière saison et plus globalement des derniers mois compliqués. Multipliant les pépins physiques, il n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable du côté de l'Atletico de Madrid (seulement 26% des minutes possibles disputées), qu'il quittera cet été. En équipe nationale, tout n'a pas été facile non plus avec une absence d'un an - entre mars 2023 et mars 2024 -, en raison notamment d'un physique défaillant. Cela étant, du haut de ses 30 ans, l'attaquant demeure un maillon essentiel des Oranje. Ses périodes d'absence, qui correspondent à des coups de mou en termes de résultats, plaident d'ailleurs en sa faveur.

À la chasse du record de Van Persie

Mais surtout, lorsque Memphis Depay va, tout va mieux du côté des Pays-Bas. Depuis septembre 2021, les Néerlandais n'ont perdu qu'à trois reprises avec leur serial buteur sur la pelouse (contre l'Argentine en quarts de finale de la dernière Coupe du monde (2-2 [3-4 tab]), contre la France lors des Éliminatoires à l'Euro (0-4) et contre l'Allemagne en amical (1-2)). Et ce n'est absolument pas un hasard. Auteur de 45 buts en 91 capes - il n'est plus qu'à cinq longueurs du record détenu par Robin van Persie -, il s'est montré décisif à 31 reprises (22 buts et 9 passes décisives) sur ses 30 derniers matchs en sélection.

Au-delà de l'aspect statistique, il est le véritable dépositaire de la création offensive de sa formation. En observant son profil sur le site spécialisé Fbref, on observe ainsi qu'il se situe dans les meilleurs joueurs à son poste à la passe - quel que soit le type ou la zone du terrain -, sur les centres, sur les dribbles, sur les occasions créées pour les autres ou encore de termes de touches de balle. Sa qualité sur coup de pieds arrêtés représente aussi un atout non négligeable.

La plupart du temps, quand on a du succès, c'est que j'ai réussi à marquer des buts Memphis Depay

Autrement dit, même s'il peut se montrer clivant, avec des prises de position controversées (on se souvient de son soutien à Quincy Promes ou encore Dani Alves, dont il est proche, tous deux poursuivis par la justice, l'un pour trafic de drogue, l'autre pour agressions sexuelles), il demeure indispensable. Bonne nouvelle pour les Pays-Bas, ses soucis physiques semblent derrière lui. "J'espère que tout cela est derrière moi. Je me sens bien", s'est félicité l'intéressé après la large victoire contre le Canada (4-0). "Il y a encore des progrès à faire, mais les choses évoluent bien", a-t-il ajouté.

Memphis Depay a adopté le bandeau pour cet Euro. - Koen van Weel / ANP / AFP

De quoi rassurer le public batave, tant il tient entre ses pieds une partie du destin de la sélection cet été. "On veut réussir un bon tournoi à l'Euro. Et la plupart du temps, quand on a du succès, c'est que j'ai réussi à marquer des buts", a-t-il récemment déclaré au micro d'Amazon Prime. "Je suis déterminé à gagner la compétition avec les Pays-Bas. C'est mon objectif principal. Et si vous me dites que je ne marquerai qu'un seul but, mais qu'on gagnera le trophée, je signe tout de suite", a-t-il souligné.

Pour espérer aller loin, l'ancien joueur du Barça et ses coéquipiers devront d'abord d'extraire d'un groupe D relevé où figurent aussi l'Autriche, la France et la Pologne. Cela commence par une bonne performance, si possible avec les 3 points au bout, contre les Biało-czerwoni (les "Blanc et Rouge", en français) ce dimanche 16 juin (15h).