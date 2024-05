ÉCOUTEZ - "Fire", la chanson officielle de l'Euro 2024 qui va tourner en boucle cet été

À un gros mois de l'ouverture de l'Euro 2024, l'UEFA a mis en ligne, vendredi 10 mai, l'hymne officiel qui accompagnera sa compétition continentale cet été. Née de la collaboration entre Meduza, OneRepublic et Leony, le titre, mêlant électro et pop, a été écrit pour réunir les fans de football et de musique.

Le coup d'envoi de l'Euro 2024 a déjà été donné... en musique. À 35 jours du match d'ouverture, l'UEFA a dévoilé, vendredi 10 mai, l'hymne officiel du championnat d'Europe des nations, qui va se dérouler en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet. La chanson, intitulée "Fire" ("Feu", dans la langue de Goethe), a été composée par le trio électro italien Meduza, le groupe pop rock américain OneRepublic et l'auteure-compositrice-interprète allemande Leony.

Le titre de 2 minutes et 50 secondes, écrit par Ryan Tedder et produit par Meduza, "fusionne la très appréciée production house hymnique du groupe italien, les paysages sonores fascinants de OneRepublic et l'expertise pop de Leony dans un morceau qui incarne la ferveur et l'esprit des fans de football et de musique", peut-on lire dans le communiqué, accompagnant sa diffusion.

"Le football et la musique ont tous deux le pouvoir d'unir les gens", a commenté l'ex-international allemand Philipp Lahm, qui officie en tant que patron du Comité d'organisation de l'Euro 2024. "Quand je pense à l'Euro 96, j'ai en tête 'Football's Coming Home'. Nous voulons célébrer la diversité de l'Europe et renforcer le sentiment d'unité. Le bon sport et la belle musique devraient nous porter tout au long de l'été."

"Fire" interprété avant la finale

Pour les besoins de la compétition, le trio de producteurs Meduza a aussi créé un ensemble sonore complet, une série de compositions inspirées de l'hymne "Fire" pour illustrer les temps forts : les séquences télévisées, l'entrée des équipes et les moments clés tels que la remise des trophées.

Disponible sur toutes les plateformes de streaming, "Fire" sera interprété en direct par les trois artistes lors de la cérémonie de clôture, qui aura lieu avant la finale à l'Olympiastadion, à Berlin, le dimanche 14 juillet.