Depuis le début du rassemblement de l'équipe de France à l'Euro, les joueurs se sont exprimés sur les élections législatives à venir. En parallèle, la Fédération française de football mise, elle, sur sa neutralité en tant qu'instance. Une position clarifiée par Philippe Diallo ce mardi, en conférence de presse.

L'équipe de France a idéalement lancé, sur le terrain, son Euro 2024 en s'imposant lundi contre l'Autriche. Mais en toile de fond de cette compétition, les élections législatives (premier tour le 30 juin, second tour le 7 juillet) à venir en France continuent d'occuper une place considérable dans le débat public. Après plusieurs sorties médiatiques de cadres tricolores qui ont tantôt appelé les Français à "voter" et tantôt marqué leur opposition aux "extrêmes et aux idées divisent", et un communiqué qui a fait couler beaucoup d'encre, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a fait le point en conférence de presse, ce mardi. Il a, à cette occasion, donné davantage de précisions sur la position des différents acteurs.

Dans un premier temps, le dirigeant a tenu à faire la distinction entre les joueurs de l'équipe de France et l'instance qu'ils représentent. "J'ai toujours dit que je garantissais aux joueurs une liberté d'expression. Ce sont des jeunes hommes, et je pense que l'on doit s'en féliciter, qui ont un regard sur la société. Il ne m'appartient pas de brider leurs souhaits de s'exprimer sur un certain nombre de sujets qui concernent leur génération", indique-t-il. "Ce n’est pas la première fois que les joueurs s’expriment. Sans les inciter, je leur garantis cette liberté d'expression avec le souhait de faire en sorte que ce qui est l'ADN de l'équipe de France, c'est-à-dire d'être une équipe qui rassemble, soit toujours présent à leur esprit", ajoute-t-il. "Notre sujet, c'est de rassembler les Français autour d'un même maillot", assure encore le natif de Saint-Nazaire.

Pour autant, s'il dit "respecter ces prises de position", le successeur de Noël Le Graët rappelle qu'il est le "président d'une Fédération" et non "pas un chef de parti". "Je n'ai pas de consignes de vote à donner aux Français. Je suis dans une Fédération où les principes associatifs font que vous devez vous éviter des débats de nature politique ou religieuse et veiller au principe de neutralité", pointe-t-il. "Dans la fonction que j’occupe, ma responsabilité est de mettre de côté mes opinions personnelles pour défendre l’équipe de France. 2,4 millions de personnes qui sont licenciées auprès de la FFF. Avec autant de licenciés, toutes les sensibilités de la société française sont représentées. Je dois respecter tous ceux qui ont choisi de jouer au foot et je pense qu'ils ne comprendraient pas si je sortais la fédération de ce devoir de neutralité", affirme Philippe Diallo.

En outre, le président de la FFF vise à protéger son institution et ses joueurs, "ne souhaitant pas qu’il y ait de récupération politique des propos des joueurs, quels que soient les partis". "L’équipe de France appartient tous les Français [...] et ne doit pas être instrumentalisée par tel ou tel", martèle-t-il, soulignant que les joueurs qui s'expriment le font "à titre personnel".

Pour autant, l'ancien bras droit de "NLG" est attentif à la suite des événements. "Les Français choisiront. En tant qu'institution fédérale, nous serons respectueux du vote des Français" mais "la Fédération prendra ses responsabilités" si "un certain nombre de lignes jaunes devaient être franchies". "Si l’État de droit était remis en question, il appartiendrait à la Fédération de prendre les décisions pour faire en sorte qu'il soit préservé (en son sein)", glisse-t-il. "Nous sommes une fédération avec une mission de service public, qui doit défendre les valeurs de la République", conclut-il.