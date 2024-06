Revenu à temps pour l'Euro, après une succession de pépins physiques, Adrien Rabiot a effectué un très bon match pour l'entrée en lice de la France contre l'Autriche (0-1). Pas encore en pleine possession de ses moyens sur le plan physique, le milieu de terrain compte bien monter en puissance au fil de la compétition.

Il a levé une grande partie des doutes. Auteur d'une performance aboutie contre l'Autriche pour l'entrée en lice des Bleus dans cet Euro, Adrien Rabiot a montré qu'il faudrait sur lui pour la suite de la compétition. 90% de passes réussies, une facilité technique à la relance, trois ballons récupérés, des anticipations bien senties... l'ancien Parisien a brillé par son abattage sur la pelouse de la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf. "Je me suis senti bien pendant 70 minutes sans gêne au mollet", confirme-t-il en conférence de presse. "Peut-être que le fait d’avoir coupé fait que j’avais plus de fraîcheur. En tout cas, j'ai de bonnes sensations", poursuit-il, "je me sens bien, que ce soit physiquement ou dans la tête".

Rabiot-Kanté, un duo qui prend ses marques

Un signal positif pour l'entrejeu tricolore, sachant qu'Aurélien Tchouaméni poursuit, lui, toujours sa rééducation. Rappelant qu'il n'a pas joué "depuis un mois", le joueur de 29 ans (43 sélections) ne se dit qu'à "70% physiquement" pour le moment. Mais il s'attend à monter en puissance au fil de la compétition. "Pour nous qui sommes des athlètes, on sait que la notion d’enchaînement des matchs est quand même très important pour être au meilleur de sa forme. Bien sûr, il manque un peu de rythme mais j'espère le prendre au fur et à mesure" que le tournoi avance, ajoute-t-il.

Concrètement, "le mieux serait de pouvoir augmenter mon nombre de minutes par rapport au dernier match. Après, je pense qu'il faut voir sur le moment comment je me sens sur le terrain. Si j'ai 70 minutes à fond, tant mieux, si j'ai 75 ou 80, c'est encore mieux", détaille-t-il, soulignant qu'"il y a du monde derrière pour prendre le relais".

Cerise sur le gâteau, son association à la récupération avec le revenant N'Golo Kanté semble prometteuse. "Je pense que les tâches étaient bien réparties avec "NG". On a été efficaces à la récupération. Dans l’ensemble, c'était un très bon match", confirme le joueur de la Juventus Turin. "Les consignes que l'on a, c'est, dans un premier temps, de ne pas trop se projeter, être plus à la récupération, dans le cœur du jeu pour alimenter les joueurs offensifs", explique-t-il. "J’aime me projeter [...] mais étant donné qu'on a de très bons attaquants, le coach nous demande de la sécurité", affirme celui que l'on surnomme parfois le "duc".

Adrien Rabiot et ses partenaires auront l'occasion de rapidement confirmer leurs bonnes dispositions, contre une adversité sans doute encore plus relevée. Dès vendredi (21h, en live commenté sur TF1Info), ce sont en effet les Pays-Bas qui vont se dresser sur la route des tricolores.