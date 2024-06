Quatre jours après sa fracture du nez, Kylian Mbappé est resté sur le banc, vendredi 21 juin, lors du nul des Bleus contre les Pays-Bas (0-0). Sans son capitaine, l'équipe de France n'a pas réussi à marquer, faisant preuve d'une maladresse étonnante. "Évidemment, l'équipe aurait été bien meilleure avec Kylian sur le terrain", a reconnu Didier Deschamps.

Un seul être leur a manqué... Et ça a sans doute fait une grande différence. Accrochés par les Pays-Bas (0-0), vendredi 21 juin, les Bleus n'ont pu compter sur l'aide de Kylian Mbappé, resté sur le banc après sa fracture du nez contracté quatre jours plus tôt contre l'Autriche (0-1). Muets à l'image d'un Antoine Griezmann aussi volontaire que maladroit devant le but oranje (4e, 14e et 65e), les vice-champions du monde tricolores, qui courent toujours après leur premier but dans cet Euro, ont pu mesurer la difficulté de faire trembler les filets adverses sans leur capitaine.

Au coup de sifflet final, son nom était d'ailleurs sur toutes les lèvres. "Bien sûr, il nous a manqués", a lâché Dayot Upamecano. Un avis partagé par Aurélien Tchouaméni, aligné au côté d'un N'Golo Kanté resplendissant, qui a été élu homme du match pour la deuxième fois de suite dans le tournoi. "Forcément Kylian, c'est un des meilleurs joueurs du monde donc un joueur comme ça qui n'est pas sur le terrain ça nous manque", a avoué au micro de beIN SPORTS son futur coéquipier au Real Madrid, qui n'avait plus joué depuis sa fracture de fatigue au pied gauche, le 8 mai. "On espère qu'il va revenir avec nous le plus rapidement possible."

Aujourd'hui, c'était plus sage qu'il reste sur le banc Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France

"Kylian c'est Kylian, on ne va pas le comparer aux autres. (...) Évidemment, l'équipe aurait été bien meilleure avec Kylian sur le terrain", a reconnu Didier Deschamps sur M6. Mais le lancer sur la pelouse de la Red Bull Arena aurait été prématuré. "Il a eu un choc important", a rappelé le sélectionneur tricolore chez beIN SPORTS. "Aujourd'hui, les risques étaient beaucoup trop élevés. Il y a un minimum de temps quand même pour une première consolidation, au-delà du choc, l'hématome, le fait de s'habituer avec un masque, la vision n'est pas la même. Dans quatre jours, il sera mieux forcément, mais il faut aller par étape."

"Je n'ai pas fait de bluff avec Kylian", a poursuivi le patron des Bleus, quelques minutes plus tard, devant la presse. "Ça va mieux. Chaque jour qui passe est un jour de gagné. Si ça avait été un match décisif, j'aurais réfléchi différemment. Chaque jour qui passe, on se rapproche d'une consolidation. Aujourd'hui, c'était plus sage qu'il reste sur le banc."