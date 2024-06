Avec ou sans Kylian Mbappé, toujours incertain après sa fracture du nez, les Bleus ont l'opportunité de valider leur potentielle qualification en huitièmes de finale. Une première étape que les hommes de Didier Deschamps peuvent cocher en cas de victoire contre les Pays-Bas, vendredi 21 juin (21h), coleaders du Groupe D. Un choc à suivre en notre compagnie sur TF1info.

Ils ne compteront peut-être pas Kylian Mbappé dans leurs rangs, mais les Bleus peuvent déjà remplir un premier objectif dans cet Euro. Quatre jours après sa victoire inaugurale contre l'Autriche (0-1), marquée par la blessure de son capitaine, victime d'une fracture du nez et toujours incertain pour cette rencontre, l'équipe de France va devoir monter en puissance pour être à la hauteur de l'enjeu. Elle va avoir une première occasion de valider son ticket pour les huitièmes de finale.

Pour franchir cet obstacle sur le chemin qui doit les mener jusqu'à la finale, le 14 juillet prochain, les vice-champions du monde vont passer un premier test du côté de Leipzig, face aux Pays-Bas, vendredi 21 juin (à 21h, en live commenté sur TF1info). Les Oranje, quarts de finaliste de la Coupe du monde 2022, sont eux aussi entrés dans la compétition avec un succès glané dans la douleur contre la Pologne (2-1).

Pour renverser les partenaires de Memphis Depay, Didier Deschamps devra pouvoir compter sur une élévation du niveau de certains de ses cadres, Antoine Griezmann en tête, dont le corps a été mis à dure épreuve face aux Autrichiens. Si déterminant lors du sacre tricolore au Mondial 2018 et dans l'accession à la finale de la Coupe du monde au Qatar, quatre ans plus tard, la star de l'Atlético de Madrid le sait : en cas d'absence de Mbappé, les Bleus reposeront plus que jamais sur lui.

A VENIR Groupe D - Euro 2024 Le 21 juin 2024 , Red Bull Arena, à Leipzig (Allemagne) Pays-Bas France 0 - 0

Suivez le match et les temps forts de Pays-Bas-France dans notre live commenté ci-dessus.