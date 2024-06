Après une victoire étriquée contre l'Autriche, la France a été tenue en échec par les Pays-Bas (0-0), vendredi, à Leipzig. Toutefois, le résultat aurait pu être tout autre si l'arbitrage vidéo n'avait pas refusé, en fin de rencontre, un but aux "Oranje" pour un hors-jeu controversé. On décrypte cette décision qui a d'ores et déjà beaucoup fait parler.

Un match, et à plus forte raison un tournoi, se joue parfois en l'espace de quelques secondes. L'équipe de France a peut-être vécu l'un de ces grands tournants pour son deuxième match de l'Euro 2024, vendredi, à Leipzig. Peu inspirée face à des Pays-Bas bien regroupés, et pas aidée par l'absence sur blessure de son capitaine Kylian Mbappé, elle a été incapable de trouver le chemin des filets. Malgré une nette domination, aussi bien dans le jeu que sur le plan statistique, les Bleus ont été rattrapés par leurs manques dans l'animation offensive et à la finition. Mais si le match nul final (0-0) n'est pas un si mauvais résultat (dans les faits, il entérine quasiment la qualification, au moins en tant que meilleur troisième), il s'en est fallu de peu pour que les coéquipiers d'Antoine Griezmann concèdent une défaite, qui, elle, aurait tout compliqué.

Une décision "difficile à digérer"

Tout s'est joué sur un but, ou plutôt sur une décision arbitrale. À la 69e minute, alors que la pression tricolore s'accentue, Memphis Depay échappe à la vigilance de ses gardes du corps et place une frappe puissante que Mike Maignan repousse difficilement. Dans la foulée, le cuir revient sur Xavi Simmons, dont la tentative sèche, à ras de terre, depuis l'entrée de la surface permet aux Pays-Bas d'ouvrir le score. Mais, avec un léger décalage, le drapeau de l'arbitre assistant finit par se lever, signalant une position de hors-jeu de Denzel Dumfries. À ce moment, le latéral se trouve sur la trajectoire du ballon et gêne le gardien français dans son intervention. Après quelques (longues) secondes d'attente, la VAR entérine cette décision. De quoi permettre à la bande de N'Golo Kanté de souffler.

À la fin de la rencontre, c'est sur ce moment précis, cette interprétation du corps arbitral, que se sont concentrés les débats. Et du côté des Néerlandais, elle ne passe pas. "La décision de l’arbitre est difficile à digérer. Mais il faut s’incliner car je ne peux de toute façon rien n’y changer", souffle le buteur malheureux, Xavi Simons. "Pour moi, c'est clairement un but valable", abonde son sélectionneur Ronald Koeman. "Ok, notre joueur est en position hors-jeu. Mais regardez les images : il ne gêne pas le gardien français qui est en retard et n’a, quoi qu’il en soit, pas la possibilité de plonger", peste-t-il. "La présence d'un joueur dans ses parages n’y change rien. Regardez : dès le tir de Simons, Maignan est battu. Il n’est plus en possibilité d’empêcher le but.", martèle le technicien batave, passé tout proche du coup parfait.

Du côté tricolore, en revanche, le son de cloche est différent. "Il n'y a pas but. À partir du moment, où il y a un joueur qui est dans une position qui empêche le gardien d'avoir la vision et de pouvoir plonger, [...] ça me paraît évident", a jugé Didier Deschamps en conférence de presse, souscrivant donc à la thèse selon laquelle le joueur néerlandais impliqué sur l'action empêche Mike Maignan d'intervenir proprement.

Une interprétation stricte des règles

En l'occurrence, ce n'est donc pas la position illicite de Dumfries qui est litigieuse - il est nettement derrière le dernier défenseur français - mais plutôt son rôle réel dans l'action. Autrement dit, selon un camp, il empêche le gardien de réagir efficacement ; selon l'autre, cela n'a aucune incidence. Mais alors que dit la règle ? "Un joueur en position de hors-jeu au moment où le ballon est passé ou touché par un coéquipier doit être sanctionné uniquement lorsqu’il commence à prendre une part active au jeu", explique la loi 11.2 du règlement de l'Ifab, gardien des règles du jeu.

Pour ce qui est de la notion de "part active au jeu", le texte évoque plusieurs scénarios. En l'occurrence, le point qui nous intéresse est celui avec un joueur en position illicite car il "interfère avec un adversaire" en "l'empêchant de jouer ou d’être en position de jouer le ballon en entravant clairement son champ de vision". Cette situation correspond parfaitement à celle observée sur le but refusé, Dumfries masquant le champ de vision de Maignan au moment du départ du tir. Il est donc possible de considérer que siffler le hors-jeu était un choix logique.

Cela étant, rien n'est jamais blanc ou noir en football. Et en l'occurrence, le point de vue des Oranje sur ce fait de jeu est aussi compréhensible. En effet, au vu du ralenti, le portier français semble, dans tous les cas, trop court pour réussir à sortir la tentative de Xavi Simmons, aussi soudaine que puissante. Plus qu'une mauvaise appréciation sur le plan visuel, il est plutôt question d'appuis et de détente pour une fois insuffisants. Il est donc raisonnable de penser que la présence du défenseur adverse dans sa zone ne change rien, dans les faits, au résultat. En l'espèce, tout est une question d'interprétation du corps arbitral, et en l'occurrence le parti pris correspond à la lettre de la règle. Mais peut-être pas, il faut le reconnaître, à l'esprit de celle-ci.

Autant dire que les Bleus ont eu chaud et peuvent remercier ce petit coup de pouce du destin. Qui sait, on s'en souviendra peut-être le 14 juillet prochain...