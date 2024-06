En prévision de la très probable absence de Kylian Mbappé contre les Pays-Bas, vendredi 21 juin, plusieurs options se présentent à Didier Deschamps. Le vétéran Olivier Giroud, remplaçant contre l'Autriche (0-1), pourrait retrouver une place de titulaire dans l'axe de l'attaque tricolore. Une possibilité parmi d'autres pour les Bleus.

Ce n'est pas encore officiel, mais ça devrait l'être un peu plus tard dans la journée. À la veille de la deuxième rencontre des Bleus contre les Pays-Bas, vendredi 21 juin (à 21h, en live commenté sur TF1info), le forfait de Kylian Mbappé devrait être annoncé par Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France se présentera, jeudi 20 juin, en fin d'après-midi (17h30), en conférence de presse d'avant-match, où son capitaine, habituellement dévoué à ce rôle du côté des joueurs, pourrait ne pas apparaître.

À cette occasion, le patron des vice-champions du monde devrait confirmer l'absence de son numéro 10, qui s'est fracturé le nez, après un violent choc contre l'épaule de Kevin Danso, lundi 17 juin, lors du succès inaugural contre l'Autriche (0-1). Dans l'attente de la très probable officialisation, se pose déjà la question de son éventuel remplacement.

Giroud en pole, oui mais...

Pour préparer la possible vie sans Mbappé, trois solutions s'offrent à Didier Deschamps. La piste la plus évidente et naturelle mène à Olivier Giroud, qui dispute, à 37 ans, sa dernière grande compétition internationale avant de raccrocher son maillot frappé du Coq. Interrogé au sortir du match d'ouverture, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (57 buts) avait renvoyé la balle dans le camp des journalistes, s'inquiétant plutôt pour son partenaire d'attaque. "Je ne pense pas à moi à ce moment-là. Je pense à lui, à l'équipe. On espère juste qu'il sera rétabli le plus rapidement possible", avait-il répondu. "De toute façon, on ne sait pas ce qui se passera pour le prochain match."

Une humilité qui ne l'empêche pas de rester l'option la plus plausible. Le futur avant-centre du Los Angeles FC coche de nombreuses cases qui en font le remplaçant idéal. Face aux gabarits imposants des Oranje, son mètre 93 pourrait peser dans la surface adverse. Utilisé en point de fixation, il pourrait - avec son jeu de tête et de corps - servir d'appui à ses coéquipiers sur les ailes, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram, si "DD" choisit de les reconduire. Une ombre plane néanmoins au-dessus de l'ex-Milanais : il est lui-même tracassé par des douleurs aux ischio-jambiers. Laissé au repos mardi, pour soigner ses adducteurs douloureux, il a conclu la séance mercredi par du fractionné. Sans apparaître diminué.

Marcus Thuram, Olivier Giroud et Randal Kolo Muani à l'entraînement de l'équipe de France au QG de Clairefontaine, le 18 mars 2024. - FRANCK FIFE / AFP

Dans l'éventualité où Olivier Giroud ne serait pas en mesure de suppléer Kylian Mbappé, l'attaque des Bleus pourrait être repensée plus en profondeur. Titularisé à gauche face aux Autrichiens, contre qui il est apparu désorienté, Marcus Thuram pourrait être réaxer en 9. Le fils de Lilian serait replacé dans des conditions plus proches de celles qu'il connaît à l'Inter, même s'il évolue au côté d'un autre attaquant. En alignant le récent champion d'Italie en pointe, qu'il associerait à Ousmane Dembélé à droite et peut-être au jeune Bradley Barcola à l'opposé, Didier Deschamps ferait le choix résolu de l'explosivité et de la soudaineté.

Un pari risqué mais loin d'être insensé que "DD" pourrait ne pas prendre tout de suite. Alors qu'il a fait de l'équilibre de l'équipe son principal fondamental, celui qui dicte toutes ses décisions, le sélectionneur tricolore pourrait faire un choix plus pragmatique en ayant recours à Randal Kolo Muani. Bien qu'il sort d'une première saison "très compliquée" au PSG, l'ancien Nantais a su conserver sa confiance. Sa polyvalence - il peut jouer aux trois postes en attaque - et ses dernières performances avant l'Euro (3 buts en 5 sélections) en font un candidat crédible à une place dans le 11 tricolore. Mais que ce soit Giroud, Thuram ou Kolo Muani qui s'y colle, remplacer Kylian Mbappé ne sera pas un cadeau.