Sorti sur blessure contre l'Autriche (victoire 1-0 des Bleus), Kylian Mbappé est très incertain pour le match contre les Pays-Bas, vendredi (21h). Les "Oranje", eux, sont certains que le capitaine tricolore sera présent.

Depuis sa sortie sur blessure en toute fin de match lors de la victoire des Bleus contre l'Autriche (1-0), le flou règne autour de la potentielle indisponibilité de Kylian Mbappé pour les prochains matchs de l'équipe de France. Victime d'une fracture du nez, l'attaquant aux 47 buts en 79 capes "demeure incertain" pour la suite de la phase de groupes de l'Euro, à commencer par le duel contre les Pays-Bas, a indiqué mardi la FFF. "Il y aura de nouveaux examens ce mercredi pour voir comment (la blessure) évolue. On va suivre ça de près", a précisé le sélectionneur Didier Deschamps. Le futur joueur du Real Madrid n'est donc pas, en l'état, forfait pour la deuxième rencontre des tricolores, vendredi (21h), à Leipzig. Il semble toutefois évident que le staff ne prendra aucun risque avec sa star.

Pour autant, les Oranje s'attendent, eux, à affronter l'ancien Monégasque. "Je pense personnellement que Mbappé sera en forme", a ainsi déclaré Tijjani Reijnders, en conférence de presse mardi. "À mon avis, nous le verrons avec un masque vendredi. C'est un grand footballeur et nous devrons faire avec", a encore prophétisé le milieu de terrain de l'AC Milan. "Honnêtement, je ne me soucie pas vraiment de la présence de Mbappé", a, de son côté, assuré le gardien Bart Verbruggen dans des propos rapportés par le site NOS. "La France a beaucoup d'autres bons attaquants et une équipe solide. Bien sûr, Mbappé est un très bon joueur, mais nous n'avons peur de personne", a-t-il mis en avant, lui qui s'est récemment imposé comme le portier titulaire de la sélection batave (8 capes).

Pour rappel, la France et les Pays-Bas, en tête du groupe D après leurs succès initiaux respectivement contre l'Autriche (1-0) et la Pologne (2-1), s'affrontent vendredi (21h). Une rencontre à suivre en live commenté sur TF1Info.