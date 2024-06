Sorti sur blessure contre l'Autriche, Kylian Mbappé demeure très incertain pour le match des Bleus contre les Pays-Bas. L'état de santé de l'attaquant français semble tout de même évoluer dans le bon sens. À noter toutefois qu'il ne pourra pas, s'il foule effectivement la pelouse de la Red Bull Arena, porter le masque tricolore avec lequel il est apparu à l'entraînement, ce jeudi.

L'image a déjà enflammé les réseaux. Sorti sur blessure lors de l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro contre l'Autriche, après un rude contact avec Kevin Danso, Kylian Mbappé est apparu à l'entraînement masqué jeudi. Et, à la veille de la rencontre contre les Pays-Bas (vendredi, 21h, en direct sur TF1Info), le natif de Bondy est apparu souriant avec un masque original, bleu, blanc, rouge.

Toutefois, le capitaine français ne pourra pas arborer cet équipement lors du match à venir, s'il le joue. En effet, si ce genre de matériel de protection est autorisé, son esthétique est fortement encadrée. Ainsi, l'article 42.01 du règlement de l'UEFA (qui organise la compétition) en la matière indique que "l’équipement médical porté sur le terrain de jeu doit être de couleur unie et ne doit présenter aucune identification de l’équipe ni du fabricant". Autrement dit, il ne peut pas être aux couleurs d'un pays, et donc pas tricolore comme l'est le modèle de Kylian Mbappé.

Vers un masque plus sobre

Par ailleurs, l'International Football Association Board (IFAB), l'instance qui détermine et fait évoluer les règles du football, a également déterminé un cadre pour ces cas de figure. "Les protections non dangereuses, comme les gants, les casques, les masques faciaux [...] en matériaux souples, légers et rembourrés sont autorisées", détaille le point 4.4 de la loi 4 sur "l'équipement des joueurs". En revanche, "l'équipement ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique, religieux ou personnel. En cas d’infraction, le joueur et/ou l’équipe sera sanctionné par l’organisateur de la compétition, par la fédération nationale ou par la FIFA", ajoute le point 4.5 de cette même loi. Dès lors, là encore, le masque porté par le futur joueur du Real Madrid ne semble pas en adéquation avec la réglementation.

Par conséquent, sauf dérogation de dernière minute de l'UEFA qui parait peu probable, Kylian Mbappé devrait se présenter sur le terrain avec un équipement facial beaucoup plus sobre.