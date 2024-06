Après un premier succès poussif contre l'Autriche (0-1), l'équipe de France affronte les Pays-Bas, ce vendredi, à Leipzig. Le vainqueur de ce match, qui s'apparente au choc du groupe D, sera qualifié pour les huitièmes de finale de l'Euro. Un nul mettrait également les Bleus en très bonne position.

Un petit but qui vaut de l'or. Pas brillante, bien que solide, et chahutée par l'intensité physique mise par les Autrichiens, l'équipe de France a tout de même trouvé le moyen de l'emporter contre l'Autriche, pour son entrée en lice à l'Euro. Un succès étriqué (et acquis grâce à un but contre son camp) mais très précieux. Grâce à ces trois points glanés contre la bande à Ralph Rangnick, les Bleus se trouvent dans une excellente position dans la course aux huitièmes de finale. S'ils transforment l'essai, avec une nouvelle victoire ce vendredi (21h, en direct sur TF1info) contre les Pays-Bas, l'affaire sera même entendue.

Quel que soit le résultat dans l'autre rencontre du groupe entre l'Autriche et la Pologne, disputée plus tôt dans la journée (18h, en direct sur TF1Info), les coéquipiers d'Antoine Griezmann valideront leur qualification pour les tours à élimination directe s'ils l'emportent contre les Pays-Bas. Avec six unités, ils seraient mathématiquement assurés de terminer, au moins, parmi les quatre meilleurs troisièmes puisque que deux formations dans chacun des groupes A (l'Écosse n'a qu'un point, la Hongrie aucun), B (l'Albanie et la Croatie n'ont qu'un point) et C (la Slovénie et le Danemark ont deux points, la Serbie un seul) ne peuvent d'ores et déjà plus atteindre ce total.

Les Bleus peuvent même assurer la première place

Étant donné que les confrontations directes constituent le premier critère pour départager deux pays avec le même nombre de points à la fin de la phase de groupes, un succès tricolore combiné à un nul ou une victoire des Autrichiens contre les Polonais serait également synonyme de première place du groupe D assurée pour les joueurs de Didier Deschamps. En effet, dans un tel scénario, les Oranje et les Rot-Weiss-Roten pourraient encore revenir au niveau des Bleus sur le plan comptable mais ils ne pourraient pas, le cas échéant, leur passer devant (les deux sélections auraient alors perdu leur match contre les Bleus).

À noter qu'un match nul français ne serait pas forcément une mauvaise opération dans l'optique d'une qualification pour les huitièmes de finale. D'une part, quatre points devraient être suffisants pour figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes (à l'Euro 2021, la Tchéquie était passée avec seulement trois points). D'autre part, les joueurs au coq auraient encore leur destin en main pour terminer dans les deux premières places : au vu du déroulement de la première journée, un nul contre les Pays-Bas et une victoire contre la Pologne (mardi 25 juin, 18h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info) assureraient l'un de ces strapontins.