Le vestiaire de la Red Bull Arena de Leipzig, où se changeront les Bleus avant Pays-Bas-France, vendredi 21 juin, a été sujet aux discussions. Une simple bâche bleue remplacerait un des pans de mur, censé séparer l'espace tricolore du terrain. Contacté par nos soins, la FFF a assuré qu'il s'agissait bel et bien d'un mur en dur, permettant aux Tricolores de bénéficier normalement de leur intimité.

Ils auront le droit à leur intimité. Agacés par l'organisation de l'Euro 2024, les Bleus se sont évités une nouvelle contrariété logistique. Après les lits trop petits à l'hôtel à la veille de la victoire contre l'Autriche (0-1), le trajet du retour de plus de trois heures vers leur camp de base dans un bus exigu et un temps de récupération de 31 heures de moins par rapport aux Pays-Bas, leur futur adversaire, vendredi 21 juin (à 21h, en live commenté sur TF1info), Didier Deschamps et son staff ont échappé à une mauvaise surprise.

Jeudi 20 juin, à la veille du choc du Groupe F contre les Oranje, les vice-champions du monde ont découvert le vestiaire qu'ils occuperont à la Red Bull Arena de Leipzig. À leur grand dam, selon plusieurs médias dont beIN SPORTS, ils ont pu constater, fait inédit, que celui-ci n'était pas entièrement cloisonné. À la place du pan de mur qui devrait séparer le vestiaire du terrain, les organisateurs allemands auraient accroché et tendu une simple bâche bleue pour l'isoler. Ce qui aurait le don d'énerver le clan français, qui se serait plainte auprès de l'UEFA de ses conditions d'accueil.

Un aménagement fait de bric et de broc qui aurait laissé sortir tous les sons venant du cocon tricolore. Tout ce qui se dit à l'intérieur du vestiaire aurait pu tomber dans des oreilles indiscrètes qui passeraient par là. Un manque d'isolation phonique qui a finalement été réglé. Selon notre journaliste Saber Desfarges, envoyé spécial de TF1 qui suit les Bleus en Allemagne, la Fédération française de football (FFF) a assuré que le mur était bien en dur. Voilà qui devrait reconcilier l'équipe de France avec les organisateurs.