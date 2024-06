À moins de deux semaines du coup d'envoi de l'Euro 2024, l'équipe de France entre dans le vif du sujet. Les coéquipiers d'Antoine Griezmann haussent le curseur dès ce mercredi (21h) avec une première rencontre amicale contre le Luxembourg. À quel type d'opposition faut-il s'attendre ?

Début des hostilités. Après une saison éreintante avec leur club, les joueurs de l'équipe de France s'apprêtent à disputer l'Euro 2024 (14 juin-14 juillet). Si les joueurs du Real Madrid - Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy -, tout frais vainqueurs de la Ligue des champions, sont encore attendus, le groupe est presque au complet à Clairefontaine. De quoi travailler sereinement en prévision du premier match de préparation contre le Luxembourg (5 juin, 21h, en direct sur TF1 et en live sur TF1Info), à Metz.

Si elle ne fait pas partie des cadors du continent - elle n'est ailleurs pas qualifiée pour l'Euro - la sélection du Grand Duché est en pleine progression. Seulement 142ᵉ au classement de la FIFA en 2001, elle figure aujourd'hui à la 87ᵉ position (elle est même montée à la 82ᵉ position en 2018).

Plus globalement, depuis l'arrivée du sélectionneur Luc Holtz, en 2010, les choses sont en train de changer à toute vitesse. Lors de sa nomination, le technicien n'avait pu faire appel qu’à deux footballeurs professionnels, avec un cinglant revers contre le pays de Galles (1-5) à la clé. Désormais, il peut compter sur des joueurs rompus aux joutes de haut niveau : seuls deux d'entre eux évoluent dans le championnat domestique (Ralph Schon et Chris Philipps). Ils sont dorénavant nombreux à évoluer en Allemagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Russie ou encore en Slovaquie. De quoi tirer l'équipe nationale vers le haut.

Des changements structurels et des résultats encourageants

Cette évolution s'accompagne de changements structurels à tous les niveaux. Ainsi, la fédération a mis l'accent sur la formation pour capitaliser sur un vivier relativement important malgré la petitesse du pays (seulement 600.000 habitants, mais près de 45.000 licenciés). Elle a aussi apporté un coup de neuf à l'ensemble de ses infrastructures pour se donner les moyens de réussir : outre l’amélioration des installations au centre d’entraînement national à Mondercange, le nouveau Stade de Luxembourg (près de 9000 places) a été inauguré. Cerise sur le gâteau, le championnat national devient de plus en plus compétitif, derrière la locomotive Dudelange.

"Quand j’ai commencé avec le Luxembourg et que je parlais à des homologues à l’étranger, je me demandais comment ils allaient me respecter. La vision de notre pays, amateur, était bien pire qu’aujourd’hui", résumait le sélectionneur, dans une interview à Moien Mental, en 2021. "Nous avons un atout énorme par rapport à d’autres nations, c’est que nous regardons ce qui se passe ailleurs. Nous ne restons pas bloqués dans notre vision", ajoutait-il.

Des confrontations largement en faveur des Français

Ces dernières années, ce travail de fond a commencé à porter ses fruits. Cela se voit d'abord sur le plan du jeu, avec une équipe longtemps recroquevillée dans sa propre surface devenue davantage plus proactive. "Tactiquement, ce qu’on produit aujourd’hui, avec pressing haut, contre-pressing, certitudes dans la possession de balle, cela n’a plus rien à voir avec ce qu’on faisait avant [...], avec des garçons forts dans la possession et les espaces réduits", note Luc Holtz dans un récent entretien dans Le Quotidien. Une mue rendue possible par des joueurs sûrs techniquement, notamment dans l'entrejeu, avec l'indéboulonnable duo Christopher Martins Pereira (27 ans, 65 sélections) et Leandro Barreiro (24 ans, 56 sélections).

Surtout, les résultats ont commencé, eux aussi, à suivre. La récente campagne de qualification pour l'Euro en atteste. En terminant troisièmes du groupe J, avec 17 points (5 victoires, 2 nuls, 3 défaites), les D'Roud Léiwen ("Lions rouges" en français) ont réalisé la meilleure campagne de leur histoire. Avec la clé, plusieurs performances notables comme ces deux victoires contre la Bosnie-Herzégovine (2-0, 4-1) ou encore contre l'Islande (3-1). S'ils sont tombés sur plus fort qu'eux lors des barrages, où ils se sont inclinés contre la Géorgie (0-2), ils ont pris rendez-vous avec l'avenir. Toutefois, la marge de progression reste importante - et le fossé avec les plus grandes nations est encore réel - pour ce groupe qui a encaissé deux roustes contre le Portugal (0-6, 0-9).

Malgré un passif largement à leur avantage (16 victoires en 18 confrontations, la seule défaite remonte à 1914), les Bleus savent à quoi s'en tenir et sont prévenus, quand bien même leurs adversaires seront privés de plusieurs cadres*. D'ailleurs, ils avaient été tenus en échec la dernière fois qu'ils ont croisé les Luxembourgeois un soir de septembre 2017 (0-0). De quoi se mettre tout de suite dans le grand bain, avant le début des hostilités en Allemagne.

*Leandro Barreiro a annoncé faire l'impasse sur ce rassemblement. De leur côté, Mica Pinto, Yvandro Borges, Vincent Thill, Timothé Rupil et Edvin Muratovic sont blessés.