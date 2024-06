Battues par les Pays-Bas (2-1) et la France (0-1), la Pologne et l'Autriche, qui s'affrontent vendredi 21 juin, sont déjà à un tournant de leur Euro. La sélection qui l'emportera pourra continuer de rêver, au contraire de la perdante qui verra le spectre de l'élimination planer à très basse altitude. Un match à suivre sur TF1info que les Bleus, versés dans le même groupe, regarderont du coin de l'œil à quelques heures de leur choc contre les Pays-Bas.

Malheur au vaincu. Tombées d'entrée dans cet Euro, respectivement contre les Pays-Bas (2-1) et la France (0-1), la Pologne et l'Autriche s'affrontent à Berlin, vendredi 21 juin (à 18h, en live commenté sur TF1info), en préambule du choc du Groupe D, un peu plus tard dans la soirée (21h), qui verra s'opposer les Oranje et les Bleus.

Toutes deux à la recherche d'un premier succès, les sélections de Ronald Koeman et Ralf Rangnick jouent déjà une partie de leur avenir dans le tournoi. Une nouvelle défaite condamnerait presque l'équipe battue, tandis que la nation rescapée resterait en course pour rallier les huitièmes de finale soit en terminant dans les deux premiers, soit parmi les quatre meilleurs troisièmes sur six groupes.

Le retour opportun de Lewandowski

Avant de retrouver la France, mardi 25 juin (à 18h, en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), en clôture de la phase de poules, la Pologne va pouvoir compter sur un renfort de poids. Blessé à une cuisse juste avant l'Euro, Robert Lewandowski s'est remis à temps pour venir prêter main-forte à ses compatriotes. Une bonne nouvelle puisque, depuis ses premiers pas avec l'équipe nationale en 2008, lorsqu'il a été absent (six fois seulement), cela ne s'est jamais trop bien passé (trois défaites, deux nuls et une victoire).

Sera-t-il dans le rythme ? Ce qui est sûr, c'est que "Lewa", même s'il n'est pas à 100%, ne sera pas de trop pour aider les siens à renverser des Autrichiens solides, qui ne se sont inclinés que sur un but contre leur camp face aux Bleus.

A VENIR Groupe D - Euro 2024 Le 21 juin 2024 , Stade olympique, Berlin (Allemagne) Pologne Autriche 0 - 0 BIENVENUE Bonjour, bienvenue sur ce live pour suivre cette rencontre entre la Pologne et l'Autriche, dans le groupe D (celui de la France). Le coup d'envoi du match sera donné par l'arbitre turc Umut Meler à 18h au Stade olympique de Berlin.

Suivez le match et les temps forts de Pologne-Autriche dans notre live commenté ci-dessus.