L'Euro 2024 débute ce vendredi 14 juin, en Allemagne. À la recherche d'un premier titre continental depuis 2000, la France fait office de grande favorite. Néanmoins, dans un plateau très ouvert, de nombreuses formations rêvent de s'approprier la couronne au nez et à la barbe des coéquipiers d'Antoine Griezmann.

Vingt-quatre ans plus tard, enfin la bonne année pour les Bleus ? Plus titrée à l'Euro depuis 2000, l'équipe de France de football espère profiter d'une édition particulièrement ouverte - avec plusieurs très bonnes nations, mais sans véritable cador ultra-dominateur - pour soulever un nouveau trophée, le seul qui manque dans la collection du sélectionneur Didier Deschamps. Entre les certitudes accumulées depuis l'arrivée du technicien basque sur le banc et l'immense richesse du réservoir sur lequel ils peuvent s'appuyer, les tricolores partent avec une petite longueur d'avance. Mais plusieurs autres sélections ont les dents longues et rêvent de devancer les Français dans la course à la suprématie continentale.

Trois étoiles : les principales menaces

PORTUGAL

Le Portugal compte sur Bruno Fernandes pour aller loin à l'Euro. - CARLOS COSTA / AFP

Classement Fifa :

Sixième place.

Parcours pour se qualifier :

Le Portugal a réussi une impressionnante campagne d'Éliminatoires, remportant les dix rencontres qu'il a disputées. Il a logiquement terminé en tête d'un groupe J, certes peu relevé, devançant la Slovaquie, le Luxembourg, l'Islande, la Bosnie-Herzégovine et le Liechtenstein. Les coéquipiers de l'inusable Cristiano Ronaldo ont terminé meilleure attaque (36 buts marqués) et meilleure défense (2 buts encaissés) des qualifications en zone Europe.

Historique face à la France :

Six victoires, 19 défaites, 3 nuls. À noter que depuis la cruelle défaite en finale de l'Euro, les Bleus n'ont plus perdu contre la Seleção das Quinas. Après les deux affrontements lors de la Ligue des Nations 2020-2021 (0-0 puis 1-0), les tricolores ont concédé le match nul (2-2) lors de la phase de poules de la précédente édition de l'Euro.

Les résultats du Portugal contre la France. - TF1Info

Le joueur à suivre : Bruno Fernandes (29 ans, 66 sélections).

Si la légende Ronaldo est encore bien présente, Bruno Fernandes est sans doute devenu le joueur le plus important de la sélection. Milieu élégant et créatif, le joueur de Manchester United occupe un rôle essentiel dans le milieu à trois mis en place par Roberto Martinez. Le joueur aux 22 réalisations en équipe nationale est, en plus, en grande forme, en atteste sa nouvelle saison de haut niveau (15 buts, 11 passes décisives toutes compétitions confondues) outre-Manche.

Pourquoi les Bleus doivent se méfier ?

Le Portugal est incontestablement l'un des favoris pour le titre continental. En pleine confiance depuis plusieurs mois, il peut s'appuyer sur un réservoir individuel très qualitatif, avec des joueurs parmi les meilleurs à leur poste sur chaque ligne. La greffe Roberto Martinez, qui a déjà testé plusieurs systèmes tactiques, pour se donner autant d'options une fois que les choses sérieuses auront commencé, semble avoir pris rapidement. Au point que le collectif lusitanien, savant cocktail de jeunesse et d'expérience, a de quoi faire trembler les autres grands européens.

ANGLETERRE

Jude Bellingham, le nouveau diamant de Sa Majesté. - Adrian DENNIS / AFP

Classement Fifa :

Quatrième place.

Parcours pour se qualifier :

Pas toujours convaincante dans le jeu, l'Angleterre a tout de même terminé invaincue lors des Éliminatoires (6 victoires, 2 nuls), avec notamment deux succès de prestige contre l'Italie. La Perfide Albion a marqué 22 buts, pour 4 encaissés, ce qui dénote d'un collectif rodé des deux côtés du terrain.

Historique face à la France :

Vingt-trois victoires, 12 défaites, 6 nuls. La dernière confrontation contre les Bleus lors de la Coupe du monde au Qatar (1-2) est restée dans toutes les mémoires. Nul doute que les Anglais rêvent de prendre leur revanche…

Les résultats de l'Angleterre face à la France. - TF1Info

Le joueur à suivre : Jude Bellingham (20 ans, 29 sélections).

Qui d'autre que la nouvelle arme fatale du Real Madrid ? Pour espérer rapporter le premier titre continental de son histoire à l'Angleterre, le nouveau joyau de Sa Majesté devra évoluer à son meilleur niveau ; afficher un énorme volume de courses avec et sans ballon, briser les blocs adverses par sa qualité de passe et sa propreté technique et empiler les buts. En état de grâce cette saison (21 buts, 10 passes), le natif de Stourbridge pourra-t-il ramener le "football à la maison" ?

Pourquoi les Bleus doivent se méfier ?

À l'heure actuelle, très peu de nations peuvent se targuer de disposer d'une qualité individuelle égale à celle de l'Angleterre. Clairement, les coéquipiers de Harry Kane ont toutes les armes, sur le papier, pour briser la malédiction et s'offrir un premier titre majeur depuis 1966. Mais rien n'est jamais simple de l'autre côté de la Manche, où les traumatismes et les défaites crève-cœurs sont presque devenus une habitude. En plus, un nombre croissant d'observateurs émettent des doutes sur la capacité du sélectionneur Gareth Southgate à tirer le plein potentiel de sa formation…

ESPAGNE

Robin Le Normand doit apporter des solutions à une arrière-garde espagnole à la recherche du bon cocktail. - Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Classement Fifa :

Huitième place.

Parcours pour se qualifier :

Les Espagnols n'ont pas tremblé pour valider leur place à l'Euro, remportant sept de ses huit rencontres dans un groupe homogène composé de la Norvège, de l'Écosse, de la Géorgie et de Chypre. Avec plusieurs démonstrations à la clé (3-0 contre la Norvège, 7-1 contre la Géorgie, 6-0 contre Chypre). Seul faux pas, une courte défaite lors d'un déplacement en Écosse (0-2). Mais avec 25 buts marqués, pour 5 encaissés, la Roja a fait le plein de confiance.

Historique face à la France :

Seize victoires, 13 défaites, 7 nuls. À noter qu'avant de remporter le titre de la dernière Ligue des Nations, la bande à Alvaro Morata s'était inclinée 1-2 contre la France en finale de l'édition précédente.

Les résultats de l'Espagne face à la France. - TF1Info.

Le joueur à suivre : Robin Le Normand (27 ans, 11 sélections).

Après avoir opté pour l'Espagne plutôt que pour la France, Robin Le Normand est attendu de pied ferme pour contribuer à stabiliser une arrière-garde souvent fébrile. Le rugueux défenseur central de la Real Sociedad possède un profil atypique, entre science du duel (il figure parmi les 3% de joueurs à son poste qui remportent le plus de duels aériens selon le site FBref) et qualité technique à la relance. S'il peut, en plus, se montrer décisif, comme il est parfois capable de l'être sur corner, l'Espagne devrait être dangereuse en Allemagne.

Pourquoi les Bleus doivent se méfier ?

Après plusieurs années compliquées, l'Espagne a repris du poil de la bête et semble en mesure de remporter une nouvelle victoire dans un tournoi majeur. Le succès en Ligue des Nations ressemble au tremplin idéal pour renouer avec son âge d'or sur la scène continentale, avec un collectif qui arrive à maturité. Au-delà d'un milieu de terrain qui a retrouvé tout son rayonnement, l'attaque ne cesse de progresser, notamment grâce à une nouvelle génération incarnée par Nico Williams (21 ans), Fermín López (21 ans) ou encore le très jeune Lamine Yamal (16 ans). Surtout, les Ibériques possèdent des latéraux, un poste sinistré dans de nombreuses sélections, brillants, à l'instar d'Alejandro Grimaldo qui a réalisé une saison de très haute volée du côté de Leverkusen.

Deux étoiles : les sérieux outsiders

ITALIE

L'Italie compte sur Chiesa dans sa quête du doublé. - Brennan Asplen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Classement Fifa :

Neuvième place.

Parcours pour se qualifier :

L'Italie a composté son billet pour l'Euro en s'adjugeant de justesse (grâce à la différence de buts) la deuxième place du groupe C devant l'Ukraine. Mais le parcours des Transalpins (4 victoires, 2 défaites, 2 nuls) est loin d'avoir rassuré. La différence de buts modeste (+7, 16 buts marqués, 9 encaissés) traduit bien les difficultés rencontrées par les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma.

Historique face à la France :

18 victoires, 11 défaites, 10 nuls.

Les résultats de l'Italie face à la France. - TF1Info

Le joueur à suivre : Federico Chiesa (26 ans, 47 sélections)

Revenu en début de saison d'une rupture des ligaments croisés, l'intenable ailier n'est pas encore parvenu à retrouver son meilleur niveau. S'il a tout de même réalisé un exercice relativement correct (8 buts, 2 passes décisives toutes compétitions confondues), le joueur de la Juventus Turin doit monter d'un cran pour porter une attaque transalpine qui souffre d'un manque de talents. Ses dribbles chaloupés et sa capacité à faire la différence grâce à sa frappe de balle tantôt puissante, tantôt caressée, sont attendus de pied ferme sous peine de sortie de route prématurée.

Pourquoi les Bleus doivent se méfier ?

Il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Rien que pour ça, les champions d'Europe 2021 sont une formation à prendre très au sérieux, d'autant plus quand on connaît l'historique entre l'Italie et la France. Cela étant, les limites affichées ces derniers mois, aussi bien en défense qu'en attaque, et le manque de talents individuels, notamment offensifs, semblent rédhibitoires pour jouer dans la cour des grands en juin et juillet.

BELGIQUE

KDB dispute sans doute l'une de ses dernières grandes compétitions avec la Belgique. - JACK GUEZ / AFP

Classement Fifa :

Troisième place

Parcours pour se qualifier :

Solide comme à son habitude lors des qualifications, la Belgique a terminé à la première place du groupe F, avec six victoires et deux nuls (20 points). S'ils ont senti jusqu'au bout le souffle de l'Autriche sur leur nuque, les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont fait la différence grâce à leur victoire à Vienne (2-3) mais se sont aussi octroyés quelques larges succès, comme contre la Suède (3-0) ou l'Azerbaïdjan (5-0). Au final, 22 buts inscrits et seulement 4 encaissés et un plein de confiance pour l'Euro.

Historique face à la France :

Trente victoires, 26 défaites, 19 nuls. Même si la balance penche en faveur de nos voisins du plat pays, les Bleus ont remporté les deux dernières confrontations, en quarts de finale de la Coupe du monde 2018 (1-0) et lors de la Ligue des Nations 2020-2021 (3-2).

Résultats de la Belgique face à la France. - TF1Info

Le joueur à suivre : Kevin De Bruyne (32 ans, 101 sélections)

Parmi les derniers représentants d'une génération dorée qui arrive à son crépuscule, l'élégant milieu de terrain de Manchester City jouera un grand rôle dans le parcours de la Belgique. S'il arrive en Allemagne à 100%, il faudra compter sur les Diables Rouges, particulièrement réguliers ces dernières années, parmi les prétendants à la victoire finale. En revanche, la tâche se corsera grandement si "KDB", qui a accumulé les pépins physiques ces derniers mois, ne parvient pas à être en pleine possession de ses moyens. C'est dire à quel point sa qualité technique, sa vision de jeu et sa frappe de balle, aussi bien vers le but que sur coup de pied arrêté, sont indispensables à sa formation.

Pourquoi les Bleus doivent se méfier ?

Même si les incertitudes sont nombreuses depuis le départ à la retraite de plusieurs leaders - notamment Eden Hazard et Toby Alderweireld pour ne citer qu'eux -, les Belges disposent encore d'un effectif qui regorge de talents. En plus, l'arrivée du nouveau sélectionneur, Domenico Tedesco, semble avoir redonné un second souffle à un collectif qui a beaucoup à prouver après l'échec cuisant de la dernière Coupe du monde (élimination au premier tour). Cela étant dit, le tirage au sort a été relativement clément et les Belges ont été placés dans une poule E aussi homogène qu'abordable (Slovaquie, Roumanie, Ukraine). De quoi déjà se projeter vers d'éventuelles phases finales lors desquelles ils sont souvent très difficiles à manœuvrer.

ALLEMAGNE

Toni Kroos a réussi un retour retentissant avec l'Allemagne. - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Classement Fifa :

Seizième place

Parcours pour se qualifier :

L'Allemagne a été qualifiée d'office en sa qualité de pays hôte. Cela ne l'a pas empêchée de disputer une dizaine de matchs amicaux, dont le contenu et le résultat ont été contrastés. Si les récentes victoires (2-0 et 2-1 contre la France, 2-1 contre les Pays-Bas) sont encourageantes, plusieurs faux pas questionnent sur les véritables perspectives de cette équipe dans "son" tournoi. On se souvient notamment des revers contre le Japon (1-4), l'Autriche (0-2) ou encore la Pologne (0-1).

Historique face à la France :

Onze victoires, 15 défaites, 8 nuls. Comme dit plus haut, les Allemands ont remporté les deux derniers affrontements sous la forme de matchs amicaux. Mais lors de leur dernier face à face en compétition officielle, les Bleus l'avaient emporté (1-0), en phase de poules de l'Euro 2021.

Les résultats de l'Allemagne face à la France. - TF1Info

Le joueur à suivre : Toni Kroos (34 ans, 109 sélections)

Alors qu'il s'était mis en retrait de la sélection, Toni Kroos a finalement retrouvé la Mannschaft en mars dernier. Et son apport s'est immédiatement fait ressentir dans une équipe en pleine transition générationnelle. Au-delà de son immense volume et de sa capacité à recycler les ballons, il change totalement la géométrie du terrain, avec ses passes pour transpercer les lignes adverses. Le métronome de Greifswald est ainsi une pièce indispensable outre-Rhin.

Pourquoi les Bleus doivent se méfier ?

Un peu à l'image de l'équipe de France, l'Allemagne n'est jamais aussi dangereuse que lorsqu'elle n'est pas attendue. D'autant plus lorsqu'elle évolue à domicile. En plus, les coéquipiers de l'inusable Thomas Müller semblent sur la pente ascendante depuis l'arrivée sur le banc de Julian Nagelsmann, avec des prestations beaucoup plus consistantes et des résultats enfin positifs. Pas forcément un bon signe pour la troupe à Didier Deschamps.

Une étoile : il ne faut pas l'oublier...

CROATIE

Le maestro Luka Modric espère apporter un premier titre à son pays. - DENIS LOVROVIC / AFP

Classement Fifa :

Dixième place.

Parcours pour se qualifier :

Jamais vraiment mise en danger, la Croatie s'est tout de même montrée relativement poussive lors des qualifications, ne terminant qu'en deuxième position du groupe D derrière la Turquie. Les deux défaites concédées dans l'un des groupes les moins relevés (pour 5 victoires et 1 nul) ne sont pas de nature à rassurer. C'est d'autant moins le cas que l'attaque n'a que très peu brillé (13 buts marqués, soit 1,625 par match).

Historique face à la France :

Six défaites, 3 nuls, 1 victoire. Longtemps impuissante contre la France, la Croatie s'est offert la première victoire de son histoire contre cet adversaire en l'emportant lors de leur dernière confrontation (1-0), en juin dernier.

Résultats de la Croatie face à la France. - TF1Info

Le joueur à suivre : Luka Modric (38 ans, 175 sélections)

Le meilleur joueur de l'histoire de la sélection au damier, et véritable légende en son pays, veut s'offrir une fin en apothéose. Et quoi de mieux que tenter de décrocher un premier titre pour une équipe très souvent placée, mais jamais sacrée lors de la dernière décennie (3e de la Coupe du monde 2022, 2e de la Coupe du monde 2018 et 2e de la Ligue des Nations 2022-2023) ? S'il ne fait que peu de doutes que ses pieds ont encore un peu de magie à donner, il faudra surveiller l'état de forme du maestro qui a perdu sa place dans le XI de départ du Real Madrid en 2024.

Pourquoi les Bleus doivent se méfier ?

Ces dernières années, les Français ont fréquemment croisé les Croates sur leur chemin dans les grandes compétitions internationales. Et ils l'ont systématiquement emporté. Toutefois, la récente victoire des Vatreni démontre que les deux sélections sont sans doute plus proches que les chiffres ne le laissent croire. Pas certain non plus qu'une équipe, quelle qu'elle soit, souhaite croiser le fer avec un Luka Modric en mission. Encore moins sur un match "à la vie, à la mort", avec des moments de tensions que les joueurs de Zlatko Dalic connaissent par cœur. Malgré tout, la faiblesse de l'attaque empêche, sur le papier, la Croatie de figurer officiellement dans les principaux candidats au titre.

Mais aussi...

S'ils paraissent un peu moins armés que la concurrence, le Danemark, demi-finaliste de la dernière édition, la Suisse, qui a créé la surprise contre son voisin français en 2021, l'Autriche ou encore les Pays-Bas, ont également un bon nombre d'arguments à faire valoir dans un Euro 2024 très ouvert. À noter que les deux derniers se trouvent dans le groupe de la France et pourraient jouer, très rapidement, les troubles fêtes…