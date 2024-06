Déjà là en 2004, Cristiano Ronaldo va devenir, à bientôt 40 ans, le premier footballeur de l'Histoire à disputer un 6ᵉ championnat d'Europe des nations. Sachant son temps est compté, le quintuple Ballon d'Or compte bien relever cet ultime défi, en remportant un deuxième titre continental après 2016.

Ce sont sans doute les dernières fois qu'on le verra fouler les pelouses du Vieux Continent. Vingt ans après son premier Euro, qui s'était terminé en pleurs à l'issue d'une finale perdue, chez lui, face à la Grèce (1-0), Cristiano Ronaldo s'apprête à disputer son 11ᵉ grand tournoi, son 6ᵉ championnat d'Europe, un record. Alors que l'on pensait son histoire avec la Seleção finie, avec la perte de son statut d'intouchable lors du Mondial qatari, qu'il a quitté en quarts, les yeux rougis, et son exil saoudien en janvier 2023, "CR7" continue de repousser les limites du temps.

À 39 ans, au crépuscule de sa carrière, le quintuple Ballon d'Or a montré qu'il était en jambes en signant un superbe doublé, mardi 12 juin, contre l'Irlande (3-0), lors du dernier match de préparation pour l'Euro, où le Portugal fera ses débuts contre la République tchèque, mardi 18 juin (à 21h, en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info).

Rêver, c'est gratuit Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal

Un tournoi pour lequel la star Al-Nassr nourrit de grandes ambitions. "C'est bien de garder les pieds sur terre, mais il faut viser le ciel", a lâché "CR7" après la rencontre, au micro de la chaîne privée portugaise Sport TV, disant "rêver" de soulever le trophée Henri-Delaunay pour la deuxième fois après le sacre de 2016 en France. "Il faut y aller pas à pas" mais "rêver, c'est gratuit". "Nous avons le talent, mais comme je le dis souvent, le talent se travaille, personne ne vous donne rien. Et l'équipe est prête à travailler", a-t-il assuré.

Lui en tout cas va aller en Allemagne remonter à bloc, alors que la fin de sa carrière se rapproche inéluctablement. "Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup d'années dans le football", a confié Cristiano Ronaldo. "Comme on dit en Espagne, chaque année est un cadeau qui passe et je peux continuer à jouer. Jouer après 35 ou 36 ans est déjà un cadeau, maintenant j'ai 39 ans et j'essaie d'en profiter."

"L'important c'est d'être bien physiquement et mentalement pour pouvoir aider l'équipe. Et comme vous le savez déjà, je suis uni à l'équipe nationale par un amour éternel", a-t-il conclu, criant sa "fierté" de jouer l'Euro avec le Portugal. "Je suis ici depuis 20 ans et je veux juste continuer."