Vainqueur de l'Euro en 2016, le Portugal est le dernier grand favori à entrer en lice. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers affrontent la République tchèque ce mardi à partir de 21h. Suivez cette rencontre du groupe F sur TF1, TF1+ et en live commenté avec nous.

Il ne manquait plus qu'eux. Alors que l'ensemble des favoris ont déjà fait leur entrée dans la compétition, les Portugais entament leur Euro ce mardi 18 juin. Cristiano Ronaldo et les siens, vainqueurs en 2016, affrontent la République tchèque à partir de 21h (en direct sur TF1 et TF1+). L'occasion pour la Seleçao, dans un groupe à sa portée (Turquie, Géorgie), de lancer sa mission reconquête, trois ans après une élimination prématurée dès les huitièmes de finale.

Ronaldo sorti du banc

Comme toujours depuis l'Euro 2004, match de la Seleçao rime avec Cristiano Ronaldo. Le capitaine portugais aux 207 sélections (130 buts) n'était pourtant pas certain de jouer un sixième championnat d'Europe consécutif, un an et demi après sa sortie en larmes de la Coupe du monde au Qatar. Le Mondial, le quintuple Ballon d'or l'avait fini sur le banc, avec un statut de remplaçant, juste avant de quitter l'Europe pour un club d'Arabie saoudite.

Mais à 39 ans, "CR7" a encore faim, et bénéficie de toute la confiance de son nouveau sélectionneur, Roberto Martinez. Depuis l'arrivée de l'ancien technicien de la Belgique sur le banc portugais, Cristiano Ronaldo n'a rien perdu de sa superbe. Lors des éliminatoires de l'Euro, il a inscrit 10 buts, le deuxième meilleur total du continent derrière Romelu Lukaku.

Preuve que l'âge peut aussi bonifier un joueur, même si les Tchèques peuvent prétendre le contraire. Face aux Portugais, la République tchèque aligne l'équipe la plus jeune du tournoi, avec environ 25 ans d'âge moyen. Ce qui ne l'empêche pas de titiller la star portugaise dans la presse. "J'ai toujours été dans les pro-Messi", a lancé avec malice l'attaquant Mojmir Chytil. De quoi lancer le match.

A VENIR Groupe F - Euro 2024 Le 18 juin 2024 , Leipzig Stadium, à Leipzig (Allemagne) Portugal République tchèque 0 - 0

