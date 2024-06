Depuis le coup d'envoi de l'Euro 2024, les organisateurs sont confrontés à des invasions de pelouses régulières de la part des supporters. Le week-end dernier, lors de Turquie-Portugal (0-3), Cristiano Ronaldo a été assailli en plein match par des fans imprudents voulant lui arracher un selfie. En réponse à la recrudescence de ces agissements irresponsables, l'UEFA a annoncé durcir les mesures de sécurité pour la suite de la compétition.

C'est une scène que l'on voit bien trop souvent sur les terrains de football. Plus encore quand Cristiano Ronaldo les foule. Samedi 22 juin, lors de la balade du Portugal contre la Turquie (0-3), à Dortmund, "CR7" a été assailli, en plein match, par au moins cinq fans qui ont essayé de lui arracher un selfie. S'il a accepté, amusé, de se laisser prendre en photo par un jeune garçon, qui a semé les agents de sécurité grâce à sa vitesse de pointe, le quintuple Ballon d'Or a, en revanche, perdu son sourire lorsque quatre autres intrus, plus âgés, ont tenté à leur tour leur chance.

"C'est une préoccupation", a reconnu le sélectionneur portugais Roberto Martinez, interrogé au coup de sifflet final sur la récurrence de ces envahissements depuis le début de l'Euro 2024. "Aujourd'hui, nous avons eu de la chance que les intentions des fans soient bonnes." "Si ces intentions sont mauvaises, les joueurs sont exposés et nous devons y faire attention", a-t-il mis en garde, craignant pour l'intégrité physique des joueurs. "Je ne pense pas que cela devrait arriver sur un terrain de football. Nous devons faire passer le message que ce n'est pas la bonne façon de faire."

Sécurité et sûreté, "la priorité ultime"

Sollicitée par la Fédération portugaise (FPF), qui a réclamé de mettre un terme à ces agissements irresponsables, l'UEFA a affirmé à Sky News que "la sécurité et la sûreté dans le stade, sur la pelouse et autour des équipes demeure la priorité ultime". Par conséquent, "des mesures supplémentaires seront mises en place pour mieux répondre aux exigences du tournoi et pour prévenir de tels incidents."

L'institution a averti qu'elle se montrera intransigeante à l'encontre de ceux tentés d'agir de la sorte. "Toute intrusion sur le terrain constitue une violation du règlement du stade et entraînera l'expulsion du stade, l'interdiction d'assister à tous les matchs du tournoi et des poursuites pénales pour violation du règlement", a rappelé l'UEFA. Les resquilleurs ne pourront pas dire qu'ils n'ont été pas prévenus.