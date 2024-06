Le premier tour de l'Euro 2024, très animé jusqu'ici, se poursuit et le suspense reste maximal. Alors que 18 matchs ont déjà été joués (sur les 36 de la phase de poules), seules l'Espagne et l'Allemagne sont officiellement qualifiées pour les huitièmes de finale. Voici pourquoi le plateau de la phase finale va être indécis jusqu'au bout.

Ils étaient 24 sur la ligne de départ, il n'en restera que 16. Avec un suspense garanti jusqu'au bout. Mise en œuvre depuis 2016, la nouvelle formule de l'Euro ménage l'incertitude jusque dans les dernières minutes de la phase de poules. Ainsi, si plusieurs formations devraient avoir leur billet en poche à ce moment-là - pour l'Espagne et l'Allemagne, c'est déjà le cas -, la plupart d'entre elles devraient avoir encore quelque chose à jouer lors de l'ultime levée de ce premier tour.

L'explication est assez simple et repose sur le fait qu'en plus des deux premiers de chaque groupe, les quatre meilleurs troisièmes voient les huitièmes de finale. Or, sachant que toutes les équipes ne jouent "que" trois matchs chacune, la course à ces précieux sésames est très serrée. Souvent, ce sont même des cas d'égalité de points qui doivent être tranchés. De ce fait, tout peut changer en l'espace de quelques minutes ; un but peut totalement renverser la table. Cela tombe bien, de nombreux buts sont inscrits dans le temps additionnel depuis le début du tournoi.

Historiquement, quatre points suffisent

En jetant un œil du côté des groupes A, B, C, où deux matchs ont été disputés par toutes les sélections, on se rend compte de la complexité de se risquer à des pronostics. Si la Suisse (4 points), l'Angleterre (4 points) et l'Italie (3 points) sont en ballotage favorable dans leurs poules respectives, tout reste encore à faire pour leurs poursuivants - Écosse, Hongrie, Albanie, Croatie, Danemark, Slovénie et Serbie -, qui ont encore tous une carte à jouer.

À noter qu'il faut généralement quatre points, ou trois à condition d'avoir une différence de buts favorable, pour espérer passer parmi les meilleurs troisièmes. C'est en tout cas ce que nous enseignent les deux précédentes éditions, qui sont les seules jusqu'ici à s'être disputées à 24. En 2016, la Slovaquie (4 points, 0 de différence de buts), l'Irlande (4, -2), l'Irlande du Nord (3, 0) et le Portugal (3, 0) avaient été repêchés pour la phase finale. Avec la finalité que l'on connaît pour la Seleçao Das Quiñas. Cinq ans plus tard, la Suisse (4 points, +1), la Tchéquie (4, +1), le Portugal (4, +1) et l'Ukraine (3, -1) avaient tiré leur épingle du jeu.

Autrement dit, même avec deux défaites sur les deux premières sorties, aucune équipe ne sera comptablement hors-jeu avant le sprint final de cette phase de poules. Suspense garanti jusqu'au coup de sifflet final de République Tchèque-Turquie, qui conclura ce premier tour, donc.