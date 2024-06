Le coup d'envoi de l'Euro 2024, organisé en Allemagne, sera donné le vendredi 14 juin à Munich avec le match d'ouverture de la "Mannschaft". Vingt-quatre équipes, dont la France, vont lutter pour rallier la finale à Berlin, un mois plus tard, le 14 juillet, afin de succéder à l'Italie, tenante du titre. Date des matchs, heure de retransmission… Retrouvez ici toutes les informations indispensables pour suivre le championnat d'Europe des nations.

Les Bleus de 2024 vont-ils imiter leurs aînés de 2000 ? Vingt-quatre ans après le sacre de la bande de Roger Lemerre, aux dépens de l'Italie (2-1, a.p), Didier Deschamps, le capitaine de l'époque, rêve de mener sa jeune garde sur le toit de l'Europe lors de l'Euro 2024, organisée en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet. Les partenaires de Kylian Mbappé, finalistes du Mondial qatari, auront pour ambition de retirer des mains le trophée de l'Italie, lauréate de l'édition 2021 "partagée" sur le Vieux-Continent.

Le Groupe TF1 va partager, avec M6, la diffusion en clair de 25 des plus belles affiches. La Une retransmettra 12 matchs, dont le premier et le troisième match de poules des Bleus, et quatre autres rencontres de la phase de groupes. Viendra ensuite le temps de la phase à élimination directe. Trois huitièmes de finale seront diffusés sur TF1, dont le premier choix. Deux quarts de finale et la meilleure demi-finale seront également à suivre sur TF1, TF1+ et TF1info.

Retrouvez ci-dessous le programme des 51 rencontres :

La phase de groupes

Vendredi 14 juin

21h : Allemagne-Écosse (Poule A - Allianz Arena, Munich) en direct sur TF1, TF1+, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

Samedi 15 juin

15h : Hongrie-Suisse (Poule A - RheinEnergieStadion, Cologne) en direct sur beIN SPORTS 1

18h : Espagne-Croatie (Poule B - Olympiastadion, Berlin) en direct sur beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Italie-Albanie (Poule B - Signal Iduna Park, Dortmund) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

Dimanche 16 juin

15h : Pologne-Pays-Bas (Poule D - Volksparkstadion, Hambourg) en direct sur beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

18h : Slovénie-Danemark (Poule C - MHPArena, Stuttgart) en direct sur beIN SPORTS 1

21h : Serbie-Angleterre (Poule C - Veltins-Arena, Gelsenkirchen) en direct sur TF1, TF1+, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

Lundi 17 juin

15h : Roumanie-Ukraine (Poule E - Allianz Arena, Munich) en direct sur beIN SPORTS 1

18h : Belgique-Slovaquie (Poule E - Deutsche Bank Park, Francfort) en direct sur beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Autriche-France (Poule D - Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf) en direct sur TF1, TF1+, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

Mardi 18 juin

18h : Turquie-Géorgie (Poule F - Signal Iduna Park, Dortmund) en direct sur beIN SPORTS 1

21h : Portugal-République Tchèque (Poule F - Red Bull Arena, Leipzig) en direct sur TF1, TF1+, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

Mercredi 19 juin

15h : Croatie-Albanie (Poule B - Volksparkstadion, Hambourg) en direct sur beIN SPORTS 1

18h : Allemagne-Hongrie (Poule A - MHPArena, Stuttgart) en direct sur beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Écosse-Suisse (Poule A - RheinEnergieStadion, Cologne) en direct sur beIN SPORTS 1

Jeudi 20 juin

15h : Slovénie-Serbie (Poule C - Allianz Arena, Munich) en direct sur beIN SPORTS 1

18h : Danemark-Angleterre (Poule C - Deutsche Bank Park, Francfort) en direct sur beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Espagne-Italie (Poule B - Veltins-Arena, Gelsenkirchen) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1ino

Vendredi 21 juin

15h : Slovaquie-Ukraine (Poule E - Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf) en direct sur beIN SPORTS 1

18h : Pologne-Autriche (Poule D - Olympiastadion, Berlin) en direct sur beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Pays-Bas-France (Poule D - Red Bull Arena, Leipzig) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

Samedi 22 juin

15h : Turquie-Portugal (Poule F - Volksparkstadion, Hambourg) en direct sur beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

18h : Géorgie-République Tchèque (Poule F - Signal Iduna Park, Dortmund) en direct sur beIN SPORTS 1

21h : Belgique-Roumanie (Poule E - RheinEnergieStadion, Cologne) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

Dimanche 23 juin

21h : Suisse-Allemagne (Poule A - Deutsche Bank Park, Francfort) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Écosse-Hongrie (Poule A - MHPArena, Stuttgart) en direct sur beIN SPORTS 2

Lundi 24 juin

21h : Albanie-Espagne (Poule B - Red Bull Arena, Leipzig) en direct sur beIN SPORTS 2

21h : Croatie-Italie (Poule B - Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf) en direct sur TF1, TF1+, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

Mardi 25 juin

18h : Pays-Bas-Autriche (Poule D - Olympiastadion, Berlin) en direct sur beIN SPORTS 2

18h : France-Pologne (Poule D - Signal Iduna Park, Dortmund) en direct sur TF1, TF1+, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Angleterre-Slovénie (Poule C - RheinEnergieStadion, Cologne) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Danemark-Serbie (Poule C - Allianz Arena, Munich) en direct sur beIN SPORTS 2

Mercredi 26 juin

18h : Slovaquie-Roumanie (Poule E - Deutsche Bank Park, Francfort) en direct sur beIN SPORTS 2

18h : Ukraine-Belgique (Poule E - MHPArena, Stuttgart) en direct sur beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : Géorgie-Portugal (Poule F - Volksparkstadion, Hambourg) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : République Tchèque-Turquie (Poule F - Veltins-Arena, Gelsenkirchen) en direct sur beIN SPORTS 2

La phase à élimination directe

Huitièmes de finale

Samedi 29 juin

18h : 2ᵉ Poule A - 2ᵉ Poule B (Olympiastadion, Berlin) en direct sur beIN SPORTS 1

21h : 1ʳᵉ Poule A - 2ᵉ Poule C (Signal Iduna Park, Dortmund) en direct sur beIN SPORTS 1

Dimanche 30 juin

18h : 1ʳᵉ Poule C - 3ᵉ Poule D, E ou F (Veltins-Arena, Gelsenkirchen) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : 1ʳᵉ Poule B - 3ᵉ Poule A, D, E ou F (RheinEnergieStadion, Cologne) en direct sur TF1, TF1+, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

Lundi 1ᵉʳ juillet

18h : 2ᵉ Poule D - 2ᵉ Poule E (Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf) en direct sur TF1, TF1+, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : 1ʳᵉ Poule F - 3ᵉ Poule A, B ou C (Deutsche Bank Park, Francfort) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

Mardi 2 juillet

18h : 1ʳᵉ Poule E - 3ᵉ Groupe A, B, C ou D (Allianz Arena, Munich) en direct sur beIN SPORTS 1

21h : 1ʳᵉ Poule D - 2ᵉ Poule F (Red Bull Arena, Leipzig) en direct sur TF1, TF1+, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

Quarts de finale

Vendredi 5 juillet

18h : 1ʳᵉ Poule B ou 3ᵉ Poule A, D, E ou F - 1ʳᵉ Poule A - 2ᵉ Poule C (MHPArena, Stuttgart) en direct sur TF1, TF1+, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : 1ʳᵉ Poule F ou 3ᵉ Poule A, B ou C - 2ᵉ Poule D ou 2ᵉ Poule E (Volksparkstadion, Hambourg) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

Samedi 6 juillet

18h : 1ʳᵉ Poule C ou 3ᵉ Poule D, E ou F - 2ᵉ Poule A ou 2ᵉ Poule B (Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf) en direct sur TF1, TF1+, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

21h : 1ʳᵉ Poule E ou 3ᵉ Groupe A, B, C ou D - 1ʳᵉ Poule D ou 2ᵉ Poule F (Olympiastadion, Berlin) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

Demi-finales

Mardi 9 juillet

21h : Vainqueur QF1 - Vainqueur QF2 (Allianz Arena, Munich) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

Mercredi 10 juillet

21h : Vainqueur QF4 - Vainqueur QF3 (Signal Iduna Park, Dortmund) en direct sur TF1, TF1+, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info

Finale

Dimanche 14 juillet

21h : Vainqueur DF1 - Vainqueur DF2 (Olympiastadion, Berlin) en direct sur M6, beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info