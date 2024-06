Victime d'une fracture du nez contre l'Autriche, lundi, pour le premier match de la France à l'Euro 2024, Kylian Mbappé n'est pas certain de disputer les prochaines rencontres des Bleus. S'il devait être forfait, Didier Deschamps ferait face à un casse-tête inédit dans une grande compétition depuis 2016. D'autant que les chiffres le montrent : l'équipe de France est clairement moins performante sans son capitaine.

Jouer sans leur capitaine, voilà peut-être la prochaine mission des Bleus. Victime d'une fracture du nez lors du premier match de l'équipe de France face à l'Autriche (1-0), lundi 17 juin au soir, Kylian Mbappé n'est pas certain de poursuivre l'aventure avec les Tricolores. Du moins, la suite de la phase de poules, et notamment la rencontre face aux Pays-Bas, ce vendredi (21h en live commenté sur TF1info).

Si son forfait se confirme, Didier Deschamps fera face à un casse-tête inédit depuis... l'Euro 2016. D'après Opta, depuis sa première grande compétition avec l'équipe de France, en 2018, Kylian Mbappé a participé aux 19 rencontres des Bleus lors des tournois majeurs, Coupes du monde et championnats d'Europe confondus. Le dernier match d'une telle compétition sans lui est tout simplement la défaite des Bleus en finale de "leur" Euro, au Stade de France, face au Portugal (0-1 après prolongation).

Sans lui, un taux de victoires très inférieur

Depuis cette date, le futur joueur du Real Madrid s'est imposé en équipe de France, au point d'en devenir un indéboulonnable. Ainsi, depuis sa première sélection, en mars 2017, Kylian Mbappé a disputé 79 des 93 rencontres au programme des hommes de Didier Deschamps. Son bilan : 47 buts, bien sûr, mais surtout 68,3% de victoires. Sans lui, ce taux de succès descend à 57,1%.

Sur une période plus récente, le total est même encore plus faible. L'équipe de France n'a gagné que trois de ses sept derniers matchs sans Kylian Mbappé (contre la Côte d'Ivoire, la Finlande et le Portugal), pour deux nuls et deux défaites. Alors forcément, l'hypothèse de jouer sans lui ne réjouit pas. "Je l'ai toujours dit, avec Kylian, l'équipe de France est plus forte", reconnaissait Didier Deschamps lundi soir après le match. "Si les nouvelles ne sont pas bonnes, on se battra sans lui. Kylian, c'est Kylian. Dans n'importe quelle équipe où il est, l'équipe est plus forte."

Pour l'heure, rien n'indique que les Bleus devront faire sans lui jusqu'au 14 juillet, jour de la finale. "Il est prématuré de donner un calendrier" de retour à la compétition, a affirmé ce mardi devant la presse le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo. "Mais les dernières informations étaient plutôt positives. Une opération aurait pu l'éloigner définitivement du tournoi, ce qui n'est pas le cas." Au vu de son importance sur le terrain, c'est déjà une bonne nouvelle.