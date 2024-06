L'équipe de France a terminé à la 2e place du groupe D, après un triste match nul contre la Pologne (1-1). Ce mauvais résultat entérine la présence des Bleus dans la partie de tableau la plus relevée pour la suite de la compétition. Mais alors quelle équipe affronteront-ils au tour suivant ?

Un premier but encaissé dans le tournoi lourd de conséquences. Jusqu'ici imperméable derrière, l'équipe de France n'a pas su conserver son avantage contre la Pologne, concédant finalement un match nul (1-1), ce mardi, à Dortmund. Avec ce résultat, les Bleus terminent à la deuxième place du groupe D, et sont donc placés dans une partie de tableau relevée où figurent notamment l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal. De ce fait, pour espérer remporter le troisième titre continental de leur histoire, ils devront écarter plusieurs cadors. Surtout, les choses pourraient se corser dès les huitièmes de finale.

Selon le tirage au sort effectué avant le début de la compétition, l'équipe finissant à la deuxième position du groupe D croisera le fer avec le deuxième du groupe E. Si rien n'est encore joué dans cette poule, toutes les formations comptant trois points avant l'ultime journée, les hommes de Didier Deschamps pourraient retrouver... la Belgique. Une vieille connaissance. Ce sont d'ailleurs les Diables Rouges qui occupent actuellement ce deuxième strapontin, compte tenu des critères de l'Uefa en cas d'égalité.

Mais il faudra attendre mercredi pour être définitivement fixés concernant le destin tricolore. Ce jour, à 18h, la Slovaquie (actuellement 3e) affronte la Roumanie (1re) tandis que l'Ukraine (4e) croise le fer avec la Belgique (en live commenté sur TF1Info). Avec ces deux rencontres, la hiérarchie est susceptible d'être totalement renversée, et ce jusque dans les ultimes secondes. Les Français pourraient donc aussi bien jouer contre les Belges, les Roumains, les Slovaques ou les Ukrainiens lors de leur huitième de finale. À noter qu'en cas d'égalité après la dernière levée (si les deux matchs se concluent sur un nul), ces derniers sont en ballotage défavorable, eux qui possèdent une mauvaise différence de buts (-2).

Dans tous les cas, le prochain match de l'équipe de France, le premier véritablement couperet, aura lieu lundi 1er juillet, à 18h. Un duel à suivre en direct sur TF1, en streaming sur TF1+ et en live commenté sur TF1Info.