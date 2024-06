Parti jouer en Arabie Saoudite l'été dernier, N'Golo Kanté a été rappelé par Didier Deschamps pour l'Euro 2024 à la surprise générale. Toujours aussi souriant, le milieu tricolore a évoqué les coulisses de son retour et son rôle pour le tournoi à venir.

C'est un visage bien connu mais qui n'était plus apparu à Clairefontaine depuis de longs mois. Écarté depuis son départ en Arabie Saoudite l'été dernier, N'Golo Kanté a accroché de justesse le bon wagon pour l'Euro 2024. Les incertitudes, les méformes et les blessures au milieu ont permis à l'ancien Caennais de tirer son épingle du jeu.

"Je sors d'une saison avec pas mal de matchs très rapprochés, j'ai de bonnes sensations et je me sens capable de jouer ma part lors de cet Euro avec l'équipe", assure le principal intéressé en conférence de presse ce dimanche, lui qui n'a pas été épargné par les pépins physiques ces dernières saisons. "J'ai pu enchaîner une saison complète, jouer pas mal de matches. C'était bénéfique pour moi, et ça m'amène ici aujourd'hui. C'était un bon moyen de me remettre en bonne condition et d'enchaîner."

Mon rôle, c'est de me tenir prêt N'Golo Kanté

Au-delà de son profil rare, avec ce côté ratisseur qu'aucun autre tricolore n'apporte véritablement, "NG" revient en sélection avec sa solide expérience (53 capes avec l'équipe de France). "Je pense que je viens avec le même rôle depuis que je suis en sélection, être prêt à tout donner et me tenir à disposition du coach", souligne-t-il. "C'est lui qui fera le choix, soit démarrer ou sur le banc. Mais mon rôle, c'est de me tenir prêt et c'est ce que je ferai."

"Je suis quasiment le même, c'est une expérience en plus d'être en Arabie saoudite, dans un autre rôle, de joueur expérimenté qui doit partager avec les joueurs saoudiens plus jeunes, qui n'ont pas le même parcours que nous", poursuit le milieu de poche de 33 ans. "Transmettre à l'équipe, c'est quelque chose que j'ai appris en Arabie saoudite."

Ce nouveau chapitre de son histoire chez les Bleus, l'infatigable parisien de naissance le débute avec des étoiles plein les yeux. "La camaraderie française, le vestiaire, le maillot, l'atmosphère des sélections... (m'ont manqué). Je prends beaucoup de plaisir à être de retour aujourd'hui", affirme-t-il. "Quand le coach fait un choix, il prend le joueur et la personne. Il pense que ça peut correspondre pour aller le plus loin possible et je le prends comme ça." Reste à voir si cela permettra à la bande du capitaine Kylian Mbappé de retrouver (enfin) les sommets.