Assurée de disputer les huitièmes de finale de son Euro, l'Allemagne en termine avec la phase de poules, dimanche 23 juin, par un choc avec la Suisse. La "Nati", virtuellement qualifiée avant ce troisième et dernier match, se verrait bien faire coup double en ravissant la première place du groupe au pays hôte. Un épilogue à suivre en notre compagnie sur TF1info.

EN COURS Groupe A - Euro 2024 Le 23 juin 2024 , Deutsche Bank Park, à Francfort (Allemagne) Suisse Allemagne 1 - 0 Dan Ndoye 28' 55' La frappe de Kroos ! Seul devant la surface, le milieu du Real tire en puissance ! Mais sa tentative passe loin du but de Sommer. 52' Les Allemands multiplient les passes pour trouver la faille. Mais la Mannschaft a du mal à convertir ses phases de possession en véritables occasions... 50' L'OCCASION ALLEMANDE ! Florian Wirtz trouve Musiala dans le dos de la défense helvète. L'attaquant du Bayern frappe fort sur Sommer, qui boxe des deux gants ! 47' Belle combinaison de la Suisse. Partie de sa défense centrale, Embolo parvient à trouver Widmer dans le dos de la charnière allemande. Mais le piston était hors-jeu. 46' C'EST REPARTI ! La Suisse donne le coup d'envoi de la seconde période. Aucun changement n'est à signaler. CLASSEMENT VIRTUEL À LA PAUSE Avec ce résultat à la pause, la Mannschaft (6 points) perd virtuellement sa première place du groupe A au profit de la Suisse (7 points). L'Écosse (3ᵉ, 2 points) doit gagner contre la Hongrie (4ᵉ, 1 point) pour espérer figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes du tournoi. Les deux équipes font pour le moment match nul 0 à 0 Stuttgart. LE BUT EN VIDÉO Retrouvez ci-dessous en vidéo l'unique but de la première période, signé Dan Ndoye. Mi-temps MI-TEMPS C'est la mi-temps à Francfort. Les Allemands, surpris par une Nati sobre mais concentrée, ne parviennent pour le moment pas à trouver la faille. Supérieurs dans la possession, les cadres de la Mannschaft ont semblé fatigués. Ils devront réagir en seconde période pour récupérer la première place du groupe A. 45' Deux minutes de temps additionnel sont annoncées. 43' Les Allemands réagissent mollement depuis l'ouverture du score. Les offensives de la Mannschaft manquent d'intensité pour vraiment inquiéter l'arrière-garde suisse. 42' Le raté d'Havertz ! Embolo perd la balle près du rond central. Musiala veut en profiter, feinte la frappe mais rate son geste. La demi-volée d'Havertz sur le second ballon passe au-dessus des cages de Sommer. 41' La tête de Rüdiger ! Le défenseur central rate sa tête sur un bon centre venu de la gauche. Carton jaune 38' Carton jaune pour Tah, pour un jeu dangereux sur Ndoye. L'Allemand sera suspendu pour le huitième de finale de la Mannschaft. 37' La Suisse, qui ronronnait en ce début de période, semble réveillée depuis l'ouverture du score. La Nati procède par contre, profitant des nombreuses pertes de balle allemandes. 36' Granit Xhaka écarte un ballon chaud de la tête dans sa surface. Sommer peut écarter le danger. 33' Les Allemands doivent réagir pour ne pas perdre la première place du groupe. En position de frappe, Andrich propulse un tir puissant dans les tribunes. 30' LA SUISSE TOUTE PROCHE DE FAIRE LE BREAK ! Pris de vitesse par Ndoye, Rüdiger ne parvient pas à reprendre l'attaquant helvète, qui frappe de manière croisée. Ca passe tout proche de la cage de Neuer ! But 28' LA SUISSE OUVRE LE SCORE !!! Sur sa première occasion, la Nati marque au fond des cages de Neuer. Sur un centre de Freuler, Dan Ndoye reprend du pied et propulse la balle face à Neuer. 1/0 pour la Suisse ! 28' Bonne couverture de Rüdiger devant Ndoye, parti astucieusement en profondeur. Neuer peut capter facilement. 27' Mittelstadt rate totalement son centre devant Sommer. Le latéral gauche avait parfaitement reçu le ballon de ses partenaires. Carton jaune 26' Carton jaune pour Ndoye pour un tacle en retard sur Rüdiger. 25' Dans l'autre rencontre de cette poule A, l'Écosse et la Hongrie font toujours match nul 0 à 0. 23' La Suisse a pour le moment du mal à trouver des espaces dans le dos de la défense allemande. Les latéraux de la Mannschaft couvrent bien les couloirs face à Rieder et à Ndoye. Tah et Rüdiger ne sont pas inquiétés. 20' L'Allemagne insiste ! Sur un joli mouvement collectif, Gundogan n'est pas loin de pouvoir reprendre une bonne passe venue de l'arrière. Mais il est finalement signalé hors-jeu. VAR 16' BUT REFUSÉ POUR L'ALLEMAGNE ! Sur un ballon mal renvoyé par la défense suisse, Andrich reprend de loin. Sa frappe, pourtant facile à arrêter, va au fond des filets. Sommer, inattentif, s'était manqué. Mais une faute de Musiala dans la surface fait annuler le but après intervention de la VAR. 15' L'Allemagne a la possession depuis quelques minutes. Mais les joueurs de Julian Nagelsmann prennent pour le moment leur temps pour construire. 14' Contact rugueux entre Schär et Havertz dans la surface de la Nati. L'attaquant allemand semble déséquilibré par le Suisse. Mais la VAR n'intervient pas... 12' Andrich délivre une jolie passe lobée à Musiala, qui remet pour Gündogan. L'Allemand frappe devant la surface... mais c'est contré ! 10' Sur une passe bien sentie, Ndoye tente d'avancer dans le camp allemand. Mais l'attaquant se fait vite reprendre par les défenseurs allemands. 7' Les deux équipes parviennent pour le moment à poser le pied sur le ballon. Mais en ce début de match, le milieu allemand fait déjà du bien à la récupération. 3' Après le corner, Ndoye s'échappe pour la Suisse ! Il perce la défense allemande sur le couloir droit, mais Mittelstadt revient bien. Le corner suisse ne donne rien. 3' Sur le corner, Kai Havertz prend le meilleur sur la défense suisse. Mais son coup de tête, cadré, n'est pas assez puissant ! 2' L'Allemagne commence la rencontre par une longue séquence de possession. Musiala trouve Gündogan en profondeur, qui manque son contrôle. La Suisse dégage en corner. Coup d'envoi 1' C'EST PARTIIIIIII À FRANCFORT ! L'Allemagne engage ! ENTRÉE DES JOUEURS SUR LA PELOUSE Les joueurs des deux équipes s'apprêtent à entrer sur la pelouse de la Deutsche Bank Park de Francfort. Le tout dans un stade bondé, quelle ambiance ! COUP D'ENVOI DANS DIX MINUTES Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21 heures à Francfort. Le match sera arbitré par l'Italien Daniele Orsato. RÈGLEMENT En cas d'égalité en points entre deux équipes, possible dans cette poule A en fonction des résultats du soir, comment seraient départagées les nations d'un même groupe ? Et comment sont désignés les meilleurs troisièmes ? Réponse dans cet article. LE POINT AU CLASSEMENT Dans la poule A, l'Allemagne est déjà qualifiée après ses deux premières victoires. Mais, malgré ses 6 points, la Suisse (4 points) pourrait lui ravir la première place du groupe.

Dans le même temps, nous garderons aussi un œil sur l'autre rencontre du groupe ce soir, qui opposera l'Écosse (1 point), qui peut toujours espérer se qualifier, à la Hongrie (0 point). LA COMPOSITION DE L'ALLEMAGNE Côté allemand, aucun changement par rapport aux deux premiers matchs victorieux de la Nationalelf. Julian Nagelsmann fait confiance aux 11 mêmes hommes que contre l'Écosse (5-1) et la Hongrie (2-0). Toni Kroos, Kai Havertz et Antonio Rüdiger sont bien là.

La compo' de l'Allemagne : Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan (c), Wirtz - Havertz. LA COMPOSITION DE LA SUISSE La Suisse voudra tenter d'arracher ce dimanche soir la première place du groupe A à l'Allemagne. Le sélectionneur Murat Yakin a ainsi effectué deux changements par rapport à l'équipe qui avait fait match nul contre l'Écosse (1-1), mercredi. En attaque, Vargas laisse sa place à Embolo. Le Rennais Fabian Rieder est aussi titularisé au milieu de terrain, au détriment de Shaqiri.

La compo' de la Suisse : Sommer - Rodriguez, Akanji, Schär - Rieder, Freuler, G. Xhaka (c), Widmer - Embolo, Ndoye, Aebischer. BIENVENUE Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce live consacré au match Suisse-Allemagne, comptant pour la 3ᵉ journée de phase de poules de l'Euro 2024.

C'est l'heure du dénouement dans le Groupe A. Qualifiée virtuellement pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024, la Suisse (victoire 1-3 face à la Hongrie, nul 1-1 contre l'Écosse) s'en va défier l'Allemagne, dimanche 23 juin (à 21h, en live commenté sur TF1info). Des Allemands qui ont déjà assuré leur place pour la phase à élimination directe (succès 5-1 contre l'Écosse et 2-0 face à la Hongrie).

Ce choc servira à les départager en tête de leur poule. Si la Mannschaft fait la course en tête, avec 6 points, la Nati, qui pointe à deux unités et peut toujours griller la politesse au pays hôte en cas de victoire. Chez eux, sur une pelouse de Francfort qui a souffert lors du match Danemark-Angleterre (1-1), où des mottes d'herbe se sont dérobées par endroits, les partenaires de Niclas Füllkrug vont devoir élever leur niveau de jeu. Condition sine qua non pour repousser une sélection suisse d'un tout autre calibre que leurs deux premiers adversaires hongrois et écossais.

La Hongrie, déjà éliminée après deux matchs, et l'Écosse, toujours en vie et en mesure d'accrocher au moins une des quatre places de meilleurs troisièmes sur six mises en jeu, vont s'affronter dans le même temps à Stuttgart. La Tartan Army doit impérativement l'emporter, quel que soit le résultat de Suisse-Allemagne en face, pour garder une infime chance de prolonger l'aventure outre-Rhin.

Suivez le match et les temps forts de Suisse-Allemagne dans notre direct commenté ci-dessus.