Assurée de disputer les huitièmes de finale de son Euro, l'Allemagne en termine avec la phase de poules, dimanche 23 juin, par un choc avec la Suisse. La "Nati", virtuellement qualifiée avant ce troisième et dernier match, se verrait bien faire coup double en ravissant la première place du groupe au pays hôte. Un épilogue à suivre en notre compagnie sur TF1info.

C'est l'heure du dénouement dans le Groupe A. Qualifiée virtuellement pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024, la Suisse (victoire 1-3 face à la Hongrie, nul 1-1 contre l'Écosse) s'en va défier l'Allemagne, dimanche 23 juin (à 21h, en live commenté sur TF1info). Des Allemands qui ont déjà assuré leur place pour la phase à élimination directe (succès 5-1 contre l'Écosse et 2-0 face à la Hongrie).

Ce choc servira à les départager en tête de leur poule. Si la Mannschaft fait la course en tête, avec 6 points, la Nati, qui pointe à deux unités et peut toujours griller la politesse au pays hôte en cas de victoire. Chez eux, sur une pelouse de Francfort qui a souffert lors du match Danemark-Angleterre (1-1), où des mottes d'herbe se sont dérobées par endroits, les partenaires de Niclas Füllkrug vont devoir élever leur niveau de jeu. Condition sine qua non pour repousser une sélection suisse d'un tout autre calibre que leurs deux premiers adversaires hongrois et écossais.

La Hongrie, déjà éliminée après deux matchs, et l'Écosse, toujours en vie et en mesure d'accrocher au moins une des quatre places de meilleurs troisièmes sur six mises en jeu, vont s'affronter dans le même temps à Stuttgart. La Tartan Army doit impérativement l'emporter, quel que soit le résultat de Suisse-Allemagne en face, pour garder une infime chance de prolonger l'aventure outre-Rhin.

Suivez le match et les temps forts de Suisse-Allemagne dans notre direct commenté ci-dessus.