Menée jusqu'au bout du temps additionnel, l'Italie a arraché sa qualification en huitièmes de finale de l'Euro, lundi soir, grâce à un but de Zaccagni face à la Croatie (1-1). La bande à Modrić, elle, est désormais au bord de l'élimination. Revivez en vidéo sur TF1+ et TF1info le nul arraché par la "Squadra Azzurra".

"Miracolo" à Leipzig. L'Italie, championne d'Europe en titre, s'est qualifiée in extremis ce lundi 24 juin au soir pour la phase à élimination directe de l'Euro. Menée par un but de Luka Modrić peu avant l'heure de jeu (55', 1-0), la "Squadra Azzurra" a dû attendre la huitième minute du temps additionnel pour faire trembler les filets. Un but égalisateur (90'+8, 1-1) qui permet aux hommes de Luciano Spalletti de se hisser en huitièmes de finale, où ils affronteront la Suisse (samedi 29 juin à 18h).

La minute folle de Modrić

Un rendez-vous qui risque de passer sous le nez des Croates. S'ils tenaient leur qualification jusque dans les derniers instants, les troisièmes de la dernière Coupe du monde sont désormais au bord de l'élimination. Avec deux points et une différence de buts négative (-3), il y a peu de chances que la bande à Modrić figure parmi les meilleurs troisièmes. Le capitaine croate, qui a raté un penalty quelques instants avant son ouverture du score, sera au moins entré (un peu plus) dans l'Histoire ce lundi : il est devenu, à 38 ans et 289 jours, le buteur le plus âgé à avoir joué un Euro. Qu'il a peut-être définitivement quitté.

