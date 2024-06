La Roja s’est hissée en huitième de finale après sa courte victoire sur la Nazionale ce jeudi 20 juin. Un score qui ne reflète pas la physionomie d’une rencontre largement dominée par des Espagnols inefficaces. Revivez en vidéo sur TF1+ les temps forts d’un affrontement qui s’est joué sur une erreur.

C’était le choc du redoutable groupe B, opposant le plus récent double champion d’Europe et le tenant du titre. On espérait des buts, beaucoup de buts entre l’Espagne et l’Italie qui disputaient ce jeudi 20 juin leur deuxième match de l’Euro 2024. Il n’y en a finalement eu qu’un, venu s’ajouter à la liste déjà longue de CSC inscrits depuis le début du tournoi.

55e minute. Côté gauche, Nico Williams vient jouer les trouble-fêtes dans la défense de Gianluigi Donnarumma. Dévié une première fois par Alvaro Morata, son centre l’est une seconde fois par le portier italien du PSG qui tente de s’interposer du bout des doigts. Alors que Lamine Yamal attendait au second poteau, c’est finalement Riccardo Calafiori qui pousse du genou le ballon dans son propre but. Un coup du sort malheureux pour la Nazionale dont la défaite aurait pu être plus lourde tant l’Espagne a pressé. En témoigne les statistiques affolantes : 20 tirs pour la Roja contre seulement 4 pour l'Italie.

L'Italie déjà la tête à la Croatie

En manque de réussite face au but (8 frappes cadrées), les Espagnols devront corriger le tir avant la phase des matchs à élimination directe. En s’imposant face à l’Italie, ils ont d’ores et déjà assuré leur qualification pour les huitièmes de finale que joueront aussi l'Allemagne. Deuxième de la poule B avec trois points, les Italiens seraient eux bien inspirés de l'emporter face à la Croatie qui, avec un seul point à son actif, n'a pas d'autre choix que d'enfin gagner un match dans cet Euro allemand (lundi à 21h sur TF1 et en live commenté sur TF1info). Et si c'était ça finalement, le grand choc de ce groupe de la mort ?

