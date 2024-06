En concédant le match nul face aux coéquipiers de Robert Lewandowski ce mardi, les Bleus ne terminent que deuxièmes de leur groupe D. De quoi compliquer la suite de leur tournoi en Allemagne. Revivez en vidéo sur TF1+ et TF1info les temps forts d’une rencontre qui s’est jouée sur deux coups de pied arrêtés.

C’est l’histoire de deux capitaines qui se sont répondus coup pour coup. Déjà qualifiée avant le coup d’envoi, l’équipe de France n’a pu faire que match nul face à la Pologne lors du troisième et dernier match de la phase de poules de l’Euro 2024 ce mardi. Une rencontre engagée dont les seuls buts auront été inscrits sur penalty. Kylian Mbappé s’est chargé de transformer celui que venait d’obtenir Ousmane Dembélé (56e), signant son tout premier but en Bleu lors d’un Championnat d’Europe.

La deuxième chance de Lewandowski

Son homologue polonais Robert Lewandoswki a fait de même vingt minutes plus tard. L’attaquant du Barça a d’abord buté sur Mike Maignan avant que l’arbitre italien Marco Guida ne lui demande de retirer son penalty (79e). Cette fois, c’était au fond. La présence d’Antoine Griezmann et Olivier Giroud, entrés à l’heure de jeu, n’y changera rien. La Pologne peut remercier son gardien, Lukasz Skorupski, impérial tout au long de la rencontre avec sept arrêts dont un sauvetage parfait du pied droit devant Théo Hernandez (11e).

De quoi faire de lui l’homme du match selon l’UEFA et surtout permettre aux hommes de Michal Probierz, éliminés, de rentrer chez eux avec au moins un point. Les joueurs de Didier Deschamps peuvent eux nourrir de sérieux regrets. Car ce match nul les place deuxièmes du groupe D après la victoire de l’Autriche face aux Pays-Bas (3-2). C’est la première fois depuis douze ans que la France ne termine pas première à l'issue de la phase de poules lors d’un tournoi majeur. Lundi 1er juillet à 18h, les Bleus affronteront le deuxième de la poule E (Roumanie, Belgique, Slovaquie et Ukraine). Un match à suivre en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info.

