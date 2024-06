Pour son entrée en lice dans l'Euro 2024, l'Italie a gagné son premier match (2-1) sans avoir eu à forcer trop son talent. Après une ouverture du score précoce encaissée au terme de 23 secondes de jeu, les Transalpins ont rapidement réagi par Bastoni (11ᵉ) et Barella (16ᵉ). Revivez les temps forts de cette rencontre en vidéo sur TF1+ et TF1info.

Un premier match maîtrisé, mais pas brillant. L'Italie s'est imposée 2-1 face à l'Albanie, ce samedi à Dortmund, dans cette rencontre de la poule B. Les Transalpins, tenants du titre, avaient à cœur de réussir leur entrée en compétition contre l'adversaire le plus faible d'un groupe relevé, avec l'Espagne et la Croatie. Mission accomplie pour les hommes de Luciano Spalletti, qui repartent avec trois points à l'issue de la confrontation. Pourtant, ils s'étaient d'abord fait piéger par l'ouverture du score la plus rapide de l'histoire de l'Euro, après seulement 23 secondes de jeu, par Bajrami (1ʳᵉ).

De quoi compliquer la tâche des Italiens ? Pas vraiment : à peine dix minutes plus tard, Bastoni propulse un coup de tête rageur dans les cages de Strakosha (11ᵉ) et leur permet de recoller au score. La Squadra Azzurra s'empare du ballon et continue d'accentuer la menace dans le camp albanais. Le milieu de l'Inter Milan Nicolo Barella trouve rapidement la faille et envoie une frappe du coup du pied directement dans le but du portier adverse. Imparable : l'Italie mène 2-1.

L'Albanie proche du hold-up

Plongés dans un faux rythme, les Albanais manqueront d'intensité jusqu'à la fin du match et n'auront qu'une grosse occasion, en toute fin de seconde période (arrêt de Donnarumma sur Manaj, 90ᵉ). Avec maîtrise, mais sans panache, les coéquipiers de Gianluca Scammacca s'imposeront au terme d'une rencontre finalement soporifique. L'Italie se hisse à la seconde place du groupe B, derrière l'Espagne, victorieuse de la Croatie plus tôt dans la soirée. L'Albanie, elle, devra faire beaucoup mieux pour espérer se qualifier.

