Inefficaces sur le plan offensif, les Bleus n’ont pu faire que match nul face aux "Oranje" qui se sont vu refuser un but ce vendredi. Les hommes de Didier Deschamps joueront leur qualification pour les huitièmes de finale face à la Pologne mardi. Revivez en vidéo sur TF1+ les temps forts du premier match de l’Euro 2024 au score nul et vierge.

En se neutralisant, ils ont mis fin à une série en cours de 50 matchs remplis de buts dans la compétition. Pays-Bas et France se sont quittés sur un bien triste 0-0, le premier à l’Euro depuis Angleterre-Écosse il y a trois ans. Les Bleus auront de quoi nourrir des regrets en jetant un œil aux statistiques, dont une qui vient pointer un problème majeur. Leur efficacité, ou plutôt leur manque d’efficacité, face au but adverse. Muets depuis leur entrée dans le tournoi, ils n’ont cadré que trois de leurs 16 tirs.

Une longue attente après la VAR

La rencontre aurait pu basculer à l’heure de jeu quand Antoine Griezmann, servi par N’Golo Kanté, a perdu son duel face à Bart Verbruggen au premier poteau. Le capitaine des Bleus, qui portait le brassard en l’absence de Kylian Mbappé, laissé sur le banc en raison de sa fracture du nez, avait eu une première occasion sérieuse en première période mais n’avait pu cadrer (14e). Les Oranje auraient eux pu ouvrir le score dès la première minute si Mike Maignan n’avait pas détourné du bout des doigts une frappe de Jérémie Frimpong.

Puis il y a eu ce but de Xavi Simons (69e), refusé après un recours à la VAR et une attente interminable pour confirmer que Denzel Dumfries, qui gênait Maignan sur l’action, était bien hors-jeu. Alors que les deux sélections auraient pu se qualifier en cas de victoire, elles se contentent d’un point qui les laisse à égalité dans ce groupe D (4 unités) avant leur ultime match de poules mardi. France-Pologne sera à suivre à 18h en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info.

