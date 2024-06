L’équipe de France a démarré sa préparation en Allemagne, diminuée par des symptômes grippaux. Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Ousmane Dembélé a rassuré en précisant que seul Kinglsey Coman était encore "un peu plus malade".

L’inquiétude aura été de courte durée. Est-ce la faute du temps maussade ou celle d’organismes fatigués par la saison ? Les Bleus ont fait le déplacement en Allemagne, où leur Euro débute le 17 juin face à l'Autriche, avec un virus dans leurs valises. RMC Sport évoquait ce jeudi "un petit coup de froid" à l’origine de "crampes" et de "maux de têtes" chez certains joueurs et membres du staff. L’Équipe parlait d’une rhinopharyngite qui n’a pas épargné le sélectionneur Didier Deschamps. De légers soucis de santés confirmés par Ousmane Dembélé en conférence de presse ce jeudi 13 juin.

Déjà grippés au Qatar

"Pour ma part ça va, ça va beaucoup mieux", a déclaré l’attaquant de 27 ans, précisant qu’il avait lui-même été touché. "J’ai eu la grippe à Metz mardi dernier (où les Bleus ont gagné face au Luxembourg, 3-0, ndlr). Je ne sais pas si c’était une grippe. J’avais un peu mal à la gorge, un peu de fièvre aussi", a-t-il poursuivi. "C’est moi le premier qui ait ouvert le bal mais ça va mieux. Je pense que toute l’équipe aussi va beaucoup mieux", rassure-t-il. Il n’y a bien que Kingsley Coman, qui célèbre ses 28 ans ce jeudi, "qui est un peu plus malade".

"Je pense que ça va aller mieux d’ici deux jours", a-t-il avancé. L’équipe de France de football n’est pas étrangère aux rhumes mystères. À la veille de la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine en décembre 2022, le groupe avait frappé par "une petite grippe" provoquant là encore maux de têtes et de ventres. Cette fois, le patient zéro Ousmane Dembélé avait fait office d’infirmier pour ses petits camarades à qui il avait préparé "un petit thé avec du gingembre et du miel". Et si c’était ça, le remède miracle pour démarrer l’Euro du bon pied ?