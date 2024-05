Pourquoi les arbitres risquent de sortir beaucoup plus de cartons jaunes à l'Euro

Agacée par les attroupements houleux répétés autour des arbitres, l'UEFA veut servir. À l'Euro, seuls les capitaines seront autorisés à parler avec les officiels et à contester leurs décisions. Tout autre joueur qui déciderait de ne pas respecter cette règle sera sanctionné d'un carton jaune.

C'est une image que l'on voit bien trop souvent sur les terrains de football. Une manie incessante, à la limite du supportable. À chaque coup de sifflet litigieux, les joueurs ont pour habitude de s'attrouper autour de l'arbitre pour contester sa décision. Un rituel tragicomique stérile que l'UEFA ne veut plus voir. Et ce, dès le prochain Euro, qui se déroulera en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet.

À l'occasion des ateliers préparatoires, organisés il y a quelques semaines à Nyon, en Suisse, au siège de l'instance européenne, le patron de l'arbitrage à l'UEFA, Robert Rosetti, a informé les 24 sélectionneurs qualifiés que les officiels se montreront intransigeants en cas de contestation.

Pendant le tournoi, ils "seront fermes sur les mauvais gestes et les protestations afin de protéger l'image du jeu et laisser un héritage sportif aux générations futures", a assuré, mardi 14 mai, dans L'Équipe l'ancien arbitre italien qui a dirigé la finale de l'Euro 2008. "Expliquer une décision quand 22 joueurs vous entourent est impossible. Cela peut entraîner des problèmes de communication et le football peut très rapidement prendre une tournure très négative."

Tout joueur qui s'approchera de l'arbitre (...) sera averti Robert Rosetti, responsable de la commission des arbitres de l'UEFA

Pour éviter la répétition de ces rassemblements aussi inutiles qu'intempestifs, les capitaines seront les seuls autorisés à venir discuter. "Nous demandons à toutes les équipes de veiller à ce que le capitaine soit le seul joueur qui parle à l'arbitre", a-t-il appuyé. "Nous demandons aux capitaines de s'assurer que leurs coéquipiers ne viennent pas entourer l'arbitre, ce qui permettra d'avoir une conversation directe afin que la décision soit relayée en temps opportun et avec respect. Il est de la responsabilité du capitaine de s'assurer que ses coéquipiers respectent l'arbitre, gardent leurs distances et ne viennent pas l'entourer."

Toute infraction à cette règle sera sanctionnée d'un carton jaune. "Tout joueur qui ignorera le rôle de son capitaine et/ou qui s’approchera de l'arbitre en manifestant un manque de respect ou une contestation sera averti", a annoncé Roberto Rosetti. "Évidemment, si le capitaine est un gardien, il faudra désigner un joueur de champ pour remplir ce rôle si un incident se produit à l'extrémité opposée du terrain."