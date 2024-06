Longtemps en difficulté face au bloc (très) bas de la République Tchèque, le Portugal s'est finalement imposé (2-1) pour son entrée en lice dans cet Euro. C'est le jeune Francisco Conceição, rentré quelques instants plus tôt, qui a permis de débloquer la situation. On vous présente ce "fils de" bien parti pour se faire un prénom.

L'éclair dans une soirée difficile. Englué dans la toile tchèque, le Portugal a attendu les tout derniers instants pour s'imposer (2-1). Ce sont les entrants Pedro Neto, auteur d'un centre tendu vicieux, et surtout Francisco Conceição, opportuniste sur le ballon mal repoussé par le portier adverse, qui ont permis à la Seleçao Das Quiñas de prendre les trois points. Un succès au forceps primordial pour la suite cet Euro 2024. Mais alors, qui est ce buteur providentiel de 21 ans ?

Portugal - Tchéquie : voir le but libérateur de Francisco Conceiçao Source : Football - EURO

Au nom du père

Si le nom de Conceição vous dit quelque chose, c'est normal. Francisco est le petit quatrième d'une fratrie de cinq enfants (deux autres sont footballeurs professionnels) dont le père est un certain Sergio. Ce dernier a marqué le football portugais, lui qui a longtemps arpenté les pelouses du championnat local et qui a porté la tunique de la sélection à 56 reprises (pour 12 buts) au début des années 2000. Coïncidence qui n'en est pas une, il occupait à l'époque le poste d'ailier... comme son fils.

Avec sa réalisation décisive, son premier but en trois apparitions avec son pays, Francisco Conceição a imité son père, buteur dans la compétition 24 ans plus tôt. Celui qui est ensuite devenu un coach à succès, avec notamment plusieurs saisons abouties du côté du FC Nantes et surtout du FC Porto, avait inscrit un triplé lors de la victoire du Portugal contre l'Allemagne lors des poules de l'Euro 2000. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire du tournoi que père et fils inscrivent leur nom au tableau d'affichage, après les Italiens Enrico et Federico Chiesa (respectivement buteurs lors des éditions 1996 et 2021).

La saison de l'explosion

Formé à Belenenses puis passé dans ses jeunes années par le Sporting Portugal avant de rejoindre le FC Porto, "Chico" Conceição s'est véritablement révélé aux yeux de l'Europe cette saison. Sous les ordres de... son père, sur le banc. Le gaucher, qui joue le plus souvent sur l'aile droite mais s'il est capable d'évoluer de l'autre côté, se démarque par sa vivacité, sa finesse technique et son centre de gravité bas (1m70). Doté d'une bonne vision et d'un excellent sens du placement (comme son but contre la Tchéquie le démontre), il a marqué à huit reprises et donné huit passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues.

Le meilleur dribbleur des autres

Signe de son explosion au plus haut niveau, le natif de Coimbra a été désigné comme le meilleur dribbleur en dehors des cinq grands championnats (France, Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne) par une étude commandée par l'observatoire du football du Centre international d'études sportives (CIES). Ce rapport, mené entre avril 2023 et mars 2024, a analysé 73 championnats et s'est concentré sur le calcul de la fréquence des dribbles réussis par les joueurs. Les statistiques du site spécialisé FBref le classent même parmi les tous meilleurs en la matière. En moyenne, il tente 6,53 dribbles par 90 minutes et en réussit 3,19. Sur ces deux compartiments du jeu, il fait mieux que 95% des joueurs à son poste.

À noter qu'il a plus d'une corde à son arc puisqu'il se classe également parmi les meilleurs en termes de nombre de touches de balle - ce qui dénote de sa capacité à attirer le ballon et à se démarquer -, de volume de courses, de centres réalisés ou encore de tirs tentés. Il se montre aussi précieux sur coups de pied arrêtés et à la passe. En revanche, il a encore une vraie marge de progression dans l'impact physique et dans les duels.