Affiche avec vue sur les huitièmes de finale. La Turquie et le Portugal, qui ont tous deux réussi leurs débuts dans l'Euro, se défient, samedi 22 juin, avec la possibilité de faire coup double. Un match à suivre en notre compagnie sur TF1info.

L'enjeu ? La qualif' en huitièmes et peut-être déjà la première place de la poule. Tombeurs respectivement de la Géorgie (3-1) et de la République tchèque (2-1) en ouverture de leur Euro, la Turquie et le Portugal s'affrontent, samedi 22 juin (à 18h, en live commenté sur TF1info) dans le sommet du Groupe F, où Géorgiens et Tchèques viseront une première victoire plus tôt dans la journée (15h).

Emmenés par leur jeune garde, la pépite Arda Güler et Kenan Yıldız, devenus les premiers joueurs âgés de 19 ans pour une même équipe à l'Euro depuis 60 ans, les Ay-Yıldızlılar vont essayer de s'offrir le scalp de la Seleção portugaise pour la première fois dans le tournoi (trois défaites en 1996, 2000 et 2008). En empochant un nouveau succès, ils rallieraient la phase à élimination directe, une première depuis 2008.

Ce que le vétéran Cristiano Ronaldo, plus âgé (39 ans) que les deux jeunes Turcs réunis, cherchera à empêcher. Pour aider son Portugal à rejoindre les huitièmes de finale, le quintuple Ballon d'Or serait bien inspiré de devenir le plus vieux buteur de l'Euro, marque détenue depuis 2008 par l'Autrichien Ivica Vastic, à 38 ans et 257 jours. Mais encore faut-il que "CR7", frustré contre la Tchéquie, parvienne à faire trembler les filets turcs. Ce qu'il a fait contre 47 équipes nationales différentes, mais jamais face à la Turquie.

A VENIR Groupe F - Euro 2024 Le 22 juin 2024 , Signal Iduna Park, à Dortmund (Allemagne) Turquie Portugal 0 - 0

Suivez le match et les temps forts de Turquie-Portugal dans notre live commenté ci-dessus.