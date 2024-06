Affiche avec vue sur les huitièmes de finale. La Turquie et le Portugal, qui ont tous deux réussi leurs débuts dans l'Euro, se défient, samedi 22 juin, avec la possibilité de faire coup double. Un match à suivre en notre compagnie sur TF1info.

EN COURS Groupe F - Euro 2024 Le 22 juin 2024 , Signal Iduna Park, à Dortmund (Allemagne) Turquie Portugal 0 - 2 Bernardo Silva 21'

Samet Akaydin (csc) 29' 36' C'est au tour de Cristiano Ronaldo de tenter sa chance. Décalé par Bernardo Silva à gauche de la surface, le capitaine de la Seleção s'y infiltre. Il enroule son tir du droit, qui fuit la cage de Bayindir. 35' Bruno Fernandes se précipite dans sa frappe. Sur un contre lancé par Cancelo, le milieu de Manchester United est trouvé à l'entrée de la zone de vérité adverse. Il décoche une frappe puissante... sans accrocher le cadre. 34' On sent les Turcs extrêmement friables derrière. Le Portugal campe aux abords de leur surface. Les vagues lusitaniennes se succèdent. Replay Revoyez l'ouverture du score signée Bernardo Silva. 31' Aktürkoglu tente de sonner la révolte ! Profitant des errances défensives portugaises, l'ailier de Galatasaray pénètre dans la surface. Il tire mais se heurte à Diogo Costa, qui détourne près de son montant droit. But 29' BUUUUUUUUUT CSC DE SAMET AKAYDIN POUR LE PORTUGAL ! 0-2 pour le Portugal. 28' Bayindir n'a pas l'air des plus sereins dans sa cage. La doublure de Mert Günok ne dégage pas un calme à toute épreuve. Carton jaune 25' Carton jaune pour Bardakci, sanctionné pour un tacle appuyé sur Vitinha. 24' Bruno Fernandes loupe sa reprise. Nouvelle incursion de Leao côté gauche. Il voit son centre être contré. Le ballon revient sur son partenaire en sélection. Le Mancunien déclenche une reprise de volée du droit qui ne trouve pas le cadre de Bayindir. But 21' BUUUUUUUUUT DE BERNARDO SILVA POUR LE PORTUGAL ! Décalé dans le couloir gauche par Leao, Nuno Mendes ajuste son centre à ras de terre devant le but de Bayindir. Le ballon dévié file jusqu'au joueur de Manchester City. Il fait trembler les filets d'une reprise du gauche. 0-1 pour le Portugal. 20' Avec sang froid et rugosité, Pepe intervient sur Kokcu. Le taulier portugais stoppe le contre turc. 19' Turcs et Portugais mettent énormément beaucoup dans les contacts. 17' Leao se débarrasse de Celik dans son couloir gauche. Akaydin vient fermer la porte à l'attaquant de l'AC Milan, qui retouche le ballon. Sortie de but. Blessure 16' Les duels sont abruptes. Pepe boitille après un gros choc. 15' Avec des passements de jambes, Cristiano Ronaldo efface Bardakci près du poteau de corner droit. Le quintuple Ballon d'Or centre en première intention pour Leao, qui tope sa tête. 14' Les Turcs ouvrent le jeu. Ils laissent des espaces pour la Seleção. 13' Cancelo et Vitinha combinent côté droit. Le milieu du PSG centre vers le second poteau. Leao, arrivé lancé, remise de la tête en direction du point de penalty. Cristiano Ronaldo n'était pas là. Replay Revoyez le coup d'envoi donné en deux-temps. 10' On assiste à un début de rencontre débridé. Il n'y a pas eu de round d'observation. Tant mieux pour nous, tant mieux pour le spectacle. 8' Recherché par Cancelo, qui centre depuis la droite, Cristiano Ronaldo monte plus haut que ses adversaires. Il place une tête qu'il ne parvient pas à cadrer. Blessure 7' Aktürkoglu se relève après être resté au sol quelques secondes. 6' Aktürkoglu tout proche d'ouvrir le score ! Sur un contre rondement mené, Celik délivre un centre vers le second poteau. L'ailier de Galatasaray surgit dans le dos de Cancelo, mais échoue à pousser le ballon dans le but. Diogo Costa a eu chaud. 4' La Seleção investit le camp adverses. Trouvé devant la surface, à la suite d'un bon travail de Vitinha, Bruno Fernandes arme sa frappe. Il est contré par la défense turque. 2' Lancé en profondeur côté droit, après une bonne transition de Bruno Fernandes, Bernardo Silva centre vers la zone de vérité turque. Cristiano Ronaldo décoche une reprise de volée écrasée du droit. Bayindir se couche bien sur le ballon. Coup d'envoi 1' C'EST PARTI AU SIGNAL IDUNA PARK ! Bruno Fernandes donne le coup d'envoi. Le milieu portugais doit s'y reprendre à deux fois après un faux départ. AVANT-MATCH Les deux sélections entrent sur la pelouse du Signal Iduna Park. On commence par l'hymne portugais "A Portuguesa", suivi par le "İstiklâl Marşı" turc dans une ambiance incandescente. AVANT-MATCH Pour son 6e Euro, Cristiano Ronaldo lui est bien là. AVANT-MATCH Arda Güler est bien là, mais il n'était pas suffisamment remis, à en croire son sélectionneur. "Il n'était pas à 100% ces derniers jours", avait indiqué Vincenzo Montella vendredi à la presse. AVANT-MATCH Changement de dernière minute pour la Turquie. Son gardien titulaire Mert Günok forfait, après une blessure à un genou, Vincenzo Montella a aligné sa doublure Altay Bayindir. Statistiques AVANT-MATCH Machine à buts, Cristiano Ronaldo n'est pas infaillible. S'il a fait trembler les filets de 47 équipes nationales différentes dans sa carrière, le quintuple Ballon d'Or n'a jamais marqué contre la Turquie. AVANT-MATCH Les fans turcs ont aussi fait le show en ville. AVANT-MATCH Grosse surprise dans le 11 de départ turc de Vincenzo Montella : la pépite Arda Güler, titulaire lors de la victoire inaugurale contre la Géorgie (3-1), va débuter la partie sur le banc. Avec Kenan Yıldız, ils étaient devenus les premiers joueurs âgés de 19 ans pour une même équipe à l'Euro depuis 60 ans. Urgent COMPOSITION Le 11 de l'équipe du Portugal : Diogo Costa - Dalot, Dias, Pepe, Mendes - Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes - Silva, Cristiano Ronaldo (capitaine), Leao. Urgent COMPOSITION Le 11 de l'équipe de Turquie : Bayindir - Celik, Akaydin, Abdülkerim, Kadioglu - Kokcu, Calhanoglu (capitaine), Kaan - Yunus, Baris, Aktürkoglu. AVANT-MATCH La marée portugaise déferle dans les rues de Dortmund. En attendant Belgique-Roumanie (à suivre avec nous à 21h), la Turquie et le Portugal s'affrontent dans le sommet du Groupe F, où Géorgiens et Tchèques se sont neutralisés (1-1), plus tôt dans l'après-midi. BIENVENUE Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur TF1info pour suivre le choc du Groupe F opposant la Turquie au Portugal. Le coup d'envoi sera donné à 18h par l'arbitre allemand M. Félix Zwayer.

L'enjeu ? La qualif' en huitièmes et peut-être déjà la première place de la poule. Tombeurs respectivement de la Géorgie (3-1) et de la République tchèque (2-1) en ouverture de leur Euro, la Turquie et le Portugal s'affrontent, samedi 22 juin (à 18h, en live commenté sur TF1info) dans le sommet du Groupe F, où Géorgiens et Tchèques viseront une première victoire plus tôt dans la journée (15h).

Emmenés par leur jeune garde, la pépite Arda Güler et Kenan Yıldız, devenus les premiers joueurs âgés de 19 ans pour une même équipe à l'Euro depuis 60 ans, les Ay-Yıldızlılar vont essayer de s'offrir le scalp de la Seleção portugaise pour la première fois dans le tournoi (trois défaites en 1996, 2000 et 2008). En empochant un nouveau succès, ils rallieraient la phase à élimination directe, une première depuis 2008.

Ce que le vétéran Cristiano Ronaldo, plus âgé (39 ans) que les deux jeunes Turcs réunis, cherchera à empêcher. Pour aider son Portugal à rejoindre les huitièmes de finale, le quintuple Ballon d'Or serait bien inspiré de devenir le plus vieux buteur de l'Euro, marque détenue depuis 2008 par l'Autrichien Ivica Vastic, à 38 ans et 257 jours. Mais encore faut-il que "CR7", frustré contre la Tchéquie, parvienne à faire trembler les filets turcs. Ce qu'il a fait contre 47 équipes nationales différentes, mais jamais face à la Turquie.

Suivez le match et les temps forts de Turquie-Portugal dans notre live commenté ci-dessus.