En prenant un point contre les Pays-Bas (0-0) vendredi, l'équipe de France a fait pas vers la qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro. Néanmoins, tout reste à faire pour s'assurer la première place du Groupe D, une position qui influerait sur la suite du parcours des Bleus. C'est la raison pour laquelle les coéquipiers de Kylian Mbappé doivent viser une large victoire contre la Pologne, mardi 25 juin.

L'équation est simple, enfin presque. Après avoir glané 4 points en deux rencontres, la qualification est quasiment dans la poche pour l'équipe de France. Mais la question est maintenant de savoir si les Bleus vont terminer premiers, deuxièmes ou troisièmes du Groupe D.

Un paramètre loin d'être anodin pour l'avenir de la sélection au Coq dans la compétition. Au vu de la constitution du tableau et du tirage au sort, les joueurs de Didier Deschamps ont tout intérêt à mettre le maximum de chances de leur côté pour terminer en pole position. Et c'est là que le dernier match du dernier tour contre la Pologne (mardi 25 juin, 18h, en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info) prend une importance toute particulière. Explications.

C'est très serré avec les "Oranje"

Pour finir tout en haut de sa poule, la bande à Kylian Mbappé, qui devrait faire son retour sur la pelouse du Signal Iduna Park, n'a pas totalement son destin en main. Mais un succès avec plusieurs buts d'écart contre les Polonais, déjà éliminés de la course à la qualification, donnerait de bonnes chances de parvenir à cet objectif.

Pour l'heure, la situation est la suivante : France et Pays-Bas comptent 4 unités et devancent d'un petit point l'Autriche. En outre, à l'instant T, ce sont les Oranje qui devancent les Bleus. En effet, comme les deux équipes se sont neutralisées, le critère permettant de les départager est la différence de buts. Mais à ce petit jeu, les compteurs sont également équilibrés (+1 de chaque côté). C'est donc le nombre de buts marqués qui devient le critère décisif, un secteur dans lequel Memphis Depay et les siens font légèrement mieux que leurs adversaires tricolores (deux réalisations contre une).

Une fois que l'on a dit ça, deux choses deviennent évidentes. D'une part, si l'Autriche ne s'impose pas, les hommes de Ralf Rangnick seront forcément devancés par ceux de Didier Deschamps (y compris dans un scénario où les Autrichiens obtiennent un nul et les Français sont défaits, en raison de la confrontation directe entre les deux pays). Plus largement, il n'existe qu'une seule possibilité pour que les Rot-Weiss-Roten devancent les Tricolores : qu'ils gagnent pendant que leurs concurrents directs s'inclinent contre la Pologne. Peu probable donc. D'autre part, l'avantage que possèdent les Néerlandais sur leurs homologues français est extrêmement ténu.

Les cartons jaunes pour départager ?

De ce fait, en partant du principe que les deux prétendants prendront les trois points lors de la dernière journée de la phase de poules, les champions du monde 2018 doivent signer le succès le plus large possible pour mettre le maximum de chances de leur côté. En parallèle, il faut espérer que les Pays-Bas s'imposent par une marge plus faible (par exemple, deux buts d'écart contre trois) ou qu'ils marquent un but de moins.

À noter qu'en cas d'égalité sur tous les critères (différence de buts puis buts marqués), il faudra surveiller le nombre de... cartons reçus, prochain critère dans la liste dévoilée par l'UEFA. À l'heure actuelle, les deux formations ont reçu deux cartons jaunes chacune. Si la situation reste en l'état, et donc qu'aucun indicateur ne permet de départager les intéressés, ce sont les Français qui passeraient devant, grâce à leur meilleur classement lors des éliminatoires.

En revanche, les calculs deviennent beaucoup plus simples si France et Pays-Bas connaissent une fortune différente (si l'un gagne quand l'autre fait nul). Dans ce cas-là, la sélection avec le meilleur résultat passe devant l'autre. Une victoire française et tout autre résultat qu'un succès néerlandais suffirait au bonheur des doubles champions d'Europe. Au vu de l'adversité proposé par l'Autriche ces derniers mois, cette possibilité est loin d'être du domaine de la science-fiction. On se met même à l'espérer, pour éviter de sortir les calculatrices mardi soir.