"On n'y va pas à 25, mais à 68 millions" : les Bleus réagissent à leur sélection pour l'Euro 2024

Didier Deschamps a dévoilé, jeudi soir, la liste des 25 Bleus retenus pour l'Euro 2024. Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram, Antoine Griezmann... Plusieurs d'entre eux se sont déjà réjouis de leur sélection. TF1info vous en propose un florilège.

C'est une annonce qu'ils attendaient avec impatience. Les 25 joueurs de l'équipe de France sélectionnés par Didier Deschamps pour l'Euro 2024 (14 juin - 14 juillet) en Allemagne ont appris leur convocation, jeudi 16 mai, lors du 20H de TF1. Le sélectionneur tricolore a choisi d'emmener avec lui outre-Rhin des cadres des Bleus (Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud), mais aussi des jeunes pépites (Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery) ou des revenants (Ferland Mendy, N'Golo Kanté). Sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs se sont déjà réjouis d'avoir été retenus pour la compétition européenne.

Une "fierté" pour Brice Samba, un "honneur" pour Thuram

Sur son compte X, Aurélien Tchouaméni a donné le ton à l'approche du premier match de l'Euro contre l'Autriche, le 17 juin prochain. "On n'y va pas à 25 mais à 68 millions", a lancé le milieu du Real Madrid, ajoutant les mots-clés #Euro2024 et #Fiersdetrebleus. "Quelle fierté", savoure pour sa part le second gardien, Brice Samba (Lens), toujours sur le même réseau. L'expérimenté Antoine Griezmann s'est contenté, lui, de publier deux émoticônes : un cœur et un drapeau tricolore.

Sur Instagram cette fois, l'avant-centre Olivier Giroud a partagé un visuel réaffirmant son ambition d'atteindre la finale de l'Euro cette année, pour ce qui devrait être sa dernière compétition internationale. "Road to Berlin", a-t-il mentionné. Dans plusieurs stories, Kylian Mbappé a repartagé la liste du sélectionneur français, dans laquelle il est évidemment mentionné. "Toujours un honneur et une immense fierté de représenter mon pays", a quant à lui souligné l'attaquant Marcus Thuram, tout en joignant une de ses photo en maillot bleu.

Après l'Autriche, les Bleus affronteront les Pays-Bas le 21 juin et la Pologne le 25 juin pour leurs deux derniers matchs de phase de poules. La finale se tiendra à Berlin le 14 juillet prochain.