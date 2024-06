L'équipe de France affronte ce dimanche le Canada pour son ultime rencontre de préparation à l'Euro 2024. Trois jours après leur victoire face au Luxembourg (3-0), les hommes de Didier Deschamps veulent poursuivre leur montée en puissance. À quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce match ?

Dernière sortie pour les Bleus avant l'Euro 2024. À huit jours d'affronter l'Autriche pour son entrée en lice dans la compétition (lundi 17 juin à 21h sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), l'équipe de France se déplace ce dimanche à Bordeaux pour son dernier match de préparation. Les hommes de Didier Deschamps, vainqueurs du Luxembourg en amical mercredi à Metz (3-0), reçoivent le Canada.

Des changements dans la composition ?

Une rencontre en forme de répétition générale, qui sort de l'ordinaire. Dans leur histoire, les Bleus n'ont affronté les Canadiens qu'à une seule reprise. C'était lors de la Coupe du monde 1986, lorsque Jean-Pierre Papin avait donné la victoire aux Tricolores en phase de poules (1-0). Depuis, cette affiche beaucoup plus habituelle chez les féminines ne s'était jamais reproduite.

Mais pour les Bleus, l'essentiel est ailleurs : finaliser les derniers détails avant de se lancer dans la course à l'Euro. Et, peut-être, donner du temps de jeu à ceux n'ayant toujours pas disputé la moindre minute dans cette préparation. Ce ne sera pas le cas d'Aurélien Tchouaméni, qui a manqué la fin de saison du Real Madrid à cause d'une blessure, et qui ne retrouvera pas la pelouse de son club formateur ce dimanche. D'autres, comme Adrien Rabiot, Kingsley Coman, Ferland Mendy ou Ousmane Dembélé, pourraient, eux, retrouver les terrains.

France-Canada, le dernier match de préparation de l'équipe de France avant l'Euro 2024, est à suivre ce dimanche 9 juin à 21h15, en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+. La rencontre est également à vivre en live commenté sur TF1info, avec extraits des meilleurs moments de la partie en vidéo.